Durante una reunión mantenida ayer, el Gobierno y los sectores empresarios y sindicales coincidieron en que el acuerdo Mercosur- Unión Europea ( UE) sólo será fructífero si se avanza en reformas estructurales, como la baja de la carga impositiva y logística, al tiempo que los actores privados expresaron su descontento por la falta de información previa.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, encabezó el segundo encuentro de la Comisión de Diálogo Social para el Futuro del Trabajo, y afirmó: "El acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea es importante porque empieza a marcarnos un rumbo. Es fundamental para la inserción de nuestro país al mundo, equilibrado en cuanto a las demandas y las concesiones que tenían las partes, y tiene impacto federal porque abre un mercado con mucho potencial para las economías regionales. El acuerdo nos da un lugar de llegada, tenemos que construir juntos los caminos para encontrar la mejor manera de llegar".

El vocero de CAME, Pedro Cascales, señaló a BAE Negocios que "hubo coincidencias en que se debe avanzar con reformas estructurales que mejoren sustancialmente la competitividad de la Argentina, porque si no, el acuerdo no tiene sentido. El Gobierno admitió que no puede haber ningún sector que pierda". La fecha, como expresión de deseo, que planteó Sica es que el TLC entre en vigor en enero del 2021.

Por el sector empresario, estuvieron presentes Miguel Acevedo (presidente de la UIA); Jorge Hulton (CAMARCO); Jaime Campos ( AEA); Laura Giménez (CIRA); Pablo Dragún (Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU- UIA)); Alejandro Perez (ADEBA); Adelmo Gabbi ( Bolsa de Comercio); Abel Guerrieri (SRA); Carlos Iannizzotto (CONINAGRO) y Mario Griman (CAC).

Por el lado sindical, participaron del encuentro Gerardo Martínez ( UOCRA), Ricardo Peidro ( CTA Autónoma); Sergio Sasia (Unión Ferroviaria); Andrés Rodriguez ( UPCN); Roberto Fernández ( UTA), Hugo Yaski ( CTA), entre otros. Fuentes gremiales indicaron que "los sindicatos planteamos la necesidad de tener la información completa respecto a los detalles del acuerdo UE/ Mercosur. Porque lo que tenemos a la fecha es lo que nos hicieron llegar los sindicatos europeos".

"No hubo malestar alguno, sí consideramos y lo hicimos saber que las organizaciones que representamos a los trabajadores necesitamos conocer hasta los mínimos detalles de lo firmado", agregaron los participantes del encuentro.