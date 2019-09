En el marco de un complicado panorama económico financiero que atraviesa el país, el doctor en Economía y director de la Maestría en Finanzas del CEMA, José Dapena, brindó una entrevista a BAE Negocios y pidió "programas estructurales a largo plazo" para salir de la situación actual. Además, afirmó que "el problema de la Argentina es el gasto publico".

—¿Cuál cree que es el principal problema financiero que afronta el Gobierno?

—El principal problema financiero que afronta la actual administración es evitar un drenaje significativo de depósitos en pesos y en dólares. Si bien la falta de crecimiento y la inflación son problemas macroeconómicos mas significativos, en el corto plazo no tienen posibilidades de solución, y requieren de un programa estructural de mas largo plazo.

—¿Si el FMI no realiza el último desembolso, la Argentina puede entrar en default este año?

—Hay dos informes, de EcoGo y de Econviews, que muestran que las necesidades de fondos, principalmente de dólares, que tiene la actual administración están cubiertas casi en su totalidad aún sin el desembolso del Fondo Monetario, por lo que no creo que entre en incumplimiento en el corto plazo, teniendo en cuenta que una parte significativa de los compromisos es intra estado. El problema es el 2020.

—Los bancos afirman que faltan entre 25.000 y 35.000 millones de dólares para cubrir el déficit del 2020. ¿Cómo cree que lo financiarán? ¿Gravarán aún más a blanqueados y al campo?

—Aún aprovechándose de la posibilidad de gravar aún más a quienes blanquearon, y gravar al campo, eso no es suficiente y tampoco aconsejable en una economía que de por sí ya está demasiada cargada de impuestos en los tres niveles de Estado. La economía requiere de que se bajen impuestos, y se baje más el gasto, y la próxima administración requerirá sí o sí de la colaboración externa para resolver de una u otra manera la necesidad de financiamiento, por ello las dudas, dado como se ha comportado la Argentina en los últimos doce años.

—¿Por qué cree que se defaultearon títulos en moneda libre de riesgo local (pesos) y a la semana se impuso un cepo?

—Representa una inconsistencia, pero supongo fue el resultado de intentar evitar lo que finalmente tuvo que hacerse. Algo similar sucedió con el reperfilamiento de deuda en pesos y la posterior posibilidad de ampliar la base monetaria.

—¿Es viable un nuevo blanqueo para el próximo Gobierno?

—Hubo un blanqueo en la anterior administración, y no anduvo, ¿por qué debería andar ahora? Ademas, los inversores responden a incentivos, y a castigos. Qué incentivo tendría alguien a blanquear frente a la posibilidad que a los que ya blanquearon los castiguen con impuestos extras. El problema de la Argentina es el gasto publico, pero la buena noticia es que en virtud del acuerdo con el FMI, se ha logrado superávit primario, lo cual mejora gradualmente la macro; queda por resolver el aspecto financiero de deuda.

—¿Cree que Alberto Fernández no tiene otra posibilidad que ajustar jubilaciones y flexibilizar el empleo? En caso de no hacerlo, ¿podría haber una hiperinflación?

—No creo que haya demasiadas medidas alternativas para resolver el problema de la inconsistencia temporal del sistema jubilatorio. Si los datos no me fallan, a nivel federal Argentina gasta 12% del PBI en jubilaciones, y Brasil, que esta en proceso de reformar su sistema de jubilaciones. gasta 9% del PBI. El gasto publico de Argentina es 60% en Seguridad Social, no es un sistema sostenible, al menos no con la falta de aportes.

Respecto del empleo, tiene tantos impuestos y litigiosidad que crear empleo es una quimera en el actual contexto. Intentando proteger, se desprotege, ya que la gente necesita trabajar, y el empleo informal es el más precarizado.