Con el regreso del cepo, los rulos volvieron a ser última moda en el mercado local y en la city ya temen por más controles. Hecha la ley, hecha la trampa: desde que el Gobierno implementó el control de cambios, el 1 de septiembre pasado, los bonos que cotizan en dólares treparon hasta 60%, empujados por el arbitraje que vienen llevando adelante los inversores entre el dólar oficial y el dólar Bolsa.

El furor por el denominado "rulo" ya comenzó a generar los primeros cuellos de botella y operadores temen que Cambiemos ajuste más las restricciones.

La operación consiste en comprar dólares en el banco o a través del home banking al valor del tipo de cambio oficial, transferir los dólares comprados a una cuenta comitente en alguna Sociedad de Bolsa, con ese dinero comprar bonos que coticen en dólares y en el momento venderlos en su versión en pesos en contado inmediato.

El título más utilizado hoy por los inversores para hacer el rulo es el Bonar 2024, especialmente por su liquidez. A valores de ayer, y descontando las comisiones promedio que hoy cobran los brokers, se podía obtener una ganancia en torno al 7% con este mecanismo.

No obstante, en el mercado advierten que el furor de los últimos días por esta operatoria está generando complicaciones. "Por el aumento del flujo, se acumulan las órdenes en el Byma y no llegan a liquidarse en el día, eso aumenta el riesgo, porque puede caer el precio del bono en pesos a la hora de venderlo y la ganancia se puede achicar o incluso se puede generar pérdida", indicó un operador. Por el contrario, si el valor sube, el inversor gana más con esta demora. "El riesgo de la operatoria es no poder comprar y vender el bono de inmediato", resumió.

El Bonar 2024 en dólares (AY24D) trepó un 10,5% ayer y acumula en el mes un avance de 60,1%, mientras que en Bonar 2020 en su versión en moneda dura avanzó 3,6% en el día, con una suba de 27,5% desde que se instaló el cepo parcial.

Operadores recordaban ayer que durante el cepo en la época del kirchnerismo, el precio de los bonos especie D llegó a subir tanto a causa del rulo y la dolarización vía Bolsa que algunas emisiones ofrecían rendimientos negativos.

El incremento de este tipo de operaciones en los últimos días fue achicando la brecha entre los diferentes tipos de cambio, lo que reduce el atractivo del rulo pero beneficia a quienes buscan dolarizar sus ahorros a través del mercado de capitales. Ayer el dólar oficial cerró a un promedio de $58,15 en las pizarras, mientras que el dólar Bolsa (o MEP) culminó en torno a $62,5 y el contado con liqui alrededor de los $64.