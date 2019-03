El Consejo Directivo de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) decidió ayer que las sociedades rurales no reciban a candidatos nacionales de ninguna línea política. La disposición se dio luego que días atrás el ex ministro de economía, Axel Kicillof se reuniera con productores en la localidad de Bragado.

Luego de la visita del ahora diputado nacional, el campo se mostró dividido entre aquellos que rechazaban el encuentro bajo la consigna de “no recibirlos nunca” con otros que querían tener “la oportunidad de decirle los errores” en contra del sector. La charla con Kicillof giró precisamente en torno de la puesta en marcha de las retenciones durante el kirchnerismo.

En #Bragado nos reunimos con la comisión directiva de la Sociedad Rural para analizar el cuadro de situación del sector e intercambiar ideas y perspectivas. #RecorriendoBuenosAires #AxelEnBragado pic.twitter.com/mzYn5qqQCB — Axel Kicillof (@Kicillofok) 22 de febrero de 2019

“Ellos (por el kirchnerismo) ya han demostrado lo que pueden hacer y no creo que tengamos un punto en común. Hace falta una renovación en el espacio opositor y no creo que esté representada por Axel Kicillof o Guillermo Moreno”, afirmó a BAE Negocios, el presidente de Carbap, Matías de Velazco.



Más allá de las retenciones que se vio en todos los gobiernos, el enojo del campo pasa por la visión que tuvo el kirchnerismo para con el sector. Esto se traduce en las agresiones que el productor recibió por parte del ex gobierno y principalmente en la transferencia de recursos, que por ejemplo se pasó del trigo a la molinería, entre otros temas como los permisos de exportación.



Fuentes cercanas a Kicillof señalaron que la reunión con los ruralistas fue pedida con anticipación y se engloba en la idea de tener un “diálogo” con todos los sectores de la economía. Además adelantaron que hay más encuentros pactados con el campo para las próximas semanas.