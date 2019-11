En medio del cepo cambiario, el gobierno decidió demorar el pago de los reintegros a las exportaciones y la devolución del IVA a quienes operan con el exterior. Sectores de la industria exigen el desembolso de los fondos, que según cálculos privados, superan los 1.200 millones de dólares.

De acuerdo a fuentes de empresas nucleadas en la Unión Industrial Argentina ( UIA); y en cámaras sectoriales como Copal o Adimra, consultadas por BAE Negocios, "hay serias demoras en el pago de los reintegros a las exportaciones en general y la devolución del IVA a exportadores". "Acá estamos hablando de una situación transversal. Lo están sufriendo la metalurgia, los alimentos y bebidas, las automotrices, la industria química y petroquímica, autopartistas", indicaron.

"El cálculo privado coincidente es que el retraso, que llega a los 150 días de plazo, supera el monto de los 1.200 millones de dólares", señaló un referente de la máxima central fabril. El otro fenómeno que atraviesa a la industria y genera malestar con el Gobierno es que hay "discriminación" para el pago hacia las empresas.

"Te encontrás con firmas que cobran regularmente a los 30 o máximo 60 días (que si bien no está normado, son los plazos aceptados), y otro gran universo de empresas, la mayoría pymes, que cobran a los 90 o 120 días con suerte", ampliaron representantes de la UIA. Los datos fueron ratificados por fuentes de Copal y Adimra.

En este contexto se agrega la situación de la devolución del IVA para los exportadores. "Esta devolución puede tardar entre 90 a 150 días, lo cual es sumamente injusto porque el IVA que se pagó en el mercado interno debe recuperarse rápidamente. Son demoras que estamos viendo desde las PASO. Meten mano fácil en demorar pago de reintegros e IVA porque tal vez no se nota tanto, y no está debidamente regulado. Además, el cobro de reintegros es entendido como la devolución de los impuestos por el exportador", explicaron fuentes consultadas por este diario.

Explicando su caso particular, Luis Duarte, exportador y especialista en temas africanos de la Asociación de Importadores y Exportadores (AIERA) expresó a BAE Negocios: "Me sucede que me encuentro con las dificultades para la percepción del reembolso a exportaciones y devolución del IVA. Espero que estas situaciones tiendan a normalizarse porque es un costo más para las pequeñas y medianas empresas".

Hace algunos meses, el Gobierno enmendó un error cometido el año pasado cuando decidió elevar las retenciones y bajar los reintegros, y volvió a subir estos últimos, aunque resultó una medida parcial. Hasta el año pasado, las automotrices no pagaban derechos a las exportaciones y recibían reintegros del 6,5% para las ventas a cualquier destino del mundo. En el caso de los reembolsos volvieron cobrar esa alícuota para las ventas a mercados extrazona, pero perdieron igualmente competitividad.