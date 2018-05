En medio de un desarme generalizado de Lebacs por parte de los inversores extranjeros, los bancos que operan en el país salieron con fuerza a comprar las letras del Banco Central. Así, desde el 24 de abril, cuando comenzó la ola de ventas y al mismo tiempo la corrida cambiaria, el stock de Lebacs en entidades financieras aumentó un tercio, pasando de 337.557 millones de pesos a $453.298 millones.

La primera explicación de este movimiento es que frente a las órdenes de venta de sus clientes del exterior, los bancos, en lugar de vender esas Lebacs en el mercado secundario, se las quedaron para cartera propia y desarmaron sus posiciones en Leliqs. Eso ocurrió principalmente en los primeros días, y se reflejó en una fuerte reducción del stock de Leliqs, que desde el 24 de abril al 2 de mayo pasó de $174.008 millones a $54.447 millones.

Después de ese día, los bancos siguieron comprando Lebacs en el mercado secundario, pero ya no para ser contraparte de sus clientes sino con el objetivo de sacar provecho de la suculenta tasa que ofrecía el BCRA por sus títulos, que llegó a pagar más de 40% en un intento por frenar la demanda de dólares. De hecho, desde el 2 de mayo al martes último, el stock de Leliqs no sólo no siguió descendiendo sino que hasta aumentó a $59.316 millones.

Con esto, los bancos ahora tienen más del 35% del stock de Lebacs, que suma $1.265.079, cuando el 24 de abril tenían poco más del 27%.