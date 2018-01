La Sociedad Rural de Rosario, la Sociedad Gremial de Acopiadores y el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, alertaron el "gran negocio financiero" que realizan exportadores al no entregar cupos para aquellos contratos de trigo acordados a mediados del año pasado mientras salen al mercado a comprar mercadería por debajo de lo celebrado meses atrás.

En un comunicado las tres entidades recordaron que julio y agosto pasado se pacto con la exportación el cereal en valores cercanos a los u$s180 la tonelada. Sin embargo, hoy no solo no cumplen el contrato sino que las mismas firmas exportadoras que alegan no tener cupos, salen al mercado a comprar trigo a u$s160, es decir u$s20 menos del que habían aceptado en su momento.

Indudablemente el ahorro para la exportación es importante. Con un dólar hoy a $19,3 y con un volumen pactado por ejemplo de 10 toneladas; la exportación debería pagar $34.740. Si por el contrario se cierra al valor actual, la diferencia a favor de la demanda es de $3.860 o sea 200 dólares.

Desde el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) manifestaron que "puede tratarse de un algún caso aislado, pero de ninguna manera de una acción sectorial". Además recordaron que "los afectados pueden recurrir a la Cámaras Arbitrales para hacer valer sus derechos". Esto significa que la exportación no sólo tendrá que pagarle por la diferencia sino que el mismo deberá ser con intereses por la demora.

"Este comportamiento, no sólo perjudicó comercialmente a corredores, acopios, y productores, sino que esconde un gran negocio financiero, ya que a la diferencia de precios que aprovechan con la administración de cupos de forma discrecional, se le suma el hecho de que el dinero queda en poder de los exportadores en un contexto de altas tasas y suba del tipo de cambio", advirtieron los denunciantes.

Desde el Centro de Corredores y en diálogo con BAE Negocios, su presidente Miguel Simioni adelantó "que el problema se verá también en el maíz que llegará en treinta días dado que no hay infraestructura acorde a la producción y más aún con el trigo que no sale a la venta".

Indudablemente que el problema tiene solución. Pero una de las partes incumple con las reglas y costumbres del comercio granario. Desde ya que está en su derecho en no querer pagar frente a un dólar que tuvo una fuerte escalada en las últimas semanas. El tema hacia adelante es saber si este mismo escenario se repetirá con la soja. Fuentes de Agroindustria manifestaron estar al tanto de la discusión mas resaltaron que necesitan denuncias concretas para "actuar".