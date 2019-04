Apenas un día después del debut de las subastas diarias de u$s60 millones provenientes del FMI, que el lunes ayudaron al dólar a hilvanar su sexta baja en fila, una retracción en la oferta hizo que la moneda norteamericana recuperara el terreno perdido y cortara la racha: ayer el dólar subió 1.7% para cerrar en el promedio de los bancos de la city porteña a $43,36.

Ya antes de la llegada de los dólares del Fondo y las liquidaciones del agro, que traerán meses de mayor oferta, los analistas se negaban a augurar un nuevo veranito cambiario y previeron mayor estabilidad pero con días de estrés.

Ayer, el mercado habló de al menos un fondo extranjero que invirtió en los Bote 2023 y 2026 por unos $12 mil millones y aprovechó el vencimiento de ayer para tomar ganancia y pasarse a dólares.

"No sé si fue uno o fueron más los fondos que dolarizaron la renta, pero si bien eso ocurrió, lo cierto es que no subió mucho el volumen operado, incluso bajó un poco respecto al lunes; por lo que no estoy corroborando que haya habido una demanda excesiva", describió Christian Buteler a BAE Negocios.

Para el analista financiero lo que ocurrió es que "se corrieron un poco los vendedores". Y la razón es clara: "vende el que necesita vender".

Para Fernando Izzo, de ABC Mercado de cambio, sí hubo "un poco más de demanda" -aunque no se viera reflejado en un mayor volumen-. Y agregó que, además de la retracción de la oferta de dólares por parte de los bancos, bajó "la oferta de los exportadores cerealeros". Sobre el comportamiento del tipo de cambio, describió que "no hay un día igual al otro. No hay una explicación o más bien hay un poco de cada cosa".

Gustavo Quintana, en tanto, estimó que hubo "importantes órdenes de compra destinadas a dolarizar el cobro de renta de bonos que están venciendo impactaron en el mercado mayorista y torcieron la tendencia con una fuerte suba del tipo de cambio".

El Banco Central subastó los u$s60 millones por orden del Tesoro con valor promedio de 42,2160 pesos, contra 41,60 pesos del lunes.

En lo que respecta a la licitación de Leliq, la tasa de interés bajó 0,06 puntos básicos, al quedar en 66,792%, en una jornada en la que el monto total adjudicado ascendió a $216.773 millones.

De esta forma, el mayorista cerró en $42.39, con un avance de 1,85%, en una jornada en la que el volumen de negocios ascendió a u$s740 millones en el mercado de contado.

El dólar también se revalorizó 0,7% Brasil, 0,5% en México y 0,1 en Chile.