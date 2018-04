El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, destacó hoy que en las primeras tres etapas de licitación de obras públicas a través de la modalidad de Participación Público Privada se generarán "inversiones privadas por u$s12.500 millones, de las cuales u$s4.000 millones serán impuestos", y sostuvo que "la mitad de este monto irá a las provincias".

Al encabezar el acto de licitación de la primera etapa del Plan Red de Autopistas y Rutas Seguras Dietrich aseguró que estas obras "generarán 45.000 empleos directos e indirectos que hoy no existen".

"El nivel de ofertas demuestra que las empresas están dispuestas a invertir en Argentina", remarcó Dietrich, quien subrayó que "hace 50 años que esperábamos esto y hoy está en proceso".

Indicó que "antes había licitaciones, nadie se enteraba y participaban tres oferentes", y puntualizó que "hoy recibimos 32 ofertas de 26 empresas, 19 nacionales y 7 extranjeras".

Indicó que "las empresas que ganen no van a pagar IVA en los intereses de los créditos", pero explicó que "van a generar muchísimos ingresos para Argentina".

Precisó que "un 30% de lo que se invierte termina volviendo al Estado, entre IVA y Ganancias", y puntualizó que "de u$s12.500 millones de inversión, se generarán ingresos por u$s4.000 millones en impuestos, de los cuales la mitad vuelve a las provincias".

El ministro Dietrich afirmó que "hoy construir una autopista cuesta la mitad de lo que costaba durante el kirchnerismo"

"Si Argentina no tuviera acceso al crédito, estas obras no se harían. Por usar esta modalidad PPP, se van a recaudar u$s4.000 millones que, si no, no se hubieran recaudado", afirmó el ministro.

Además destacó que "las obras se realizarán con financiamiento a 15 años", y afirmó que las mismas "empezarán en algunos meses y terminarán en cuatro años".

Puntualizó que "se van a reducir enormemente los costos logísticos, aumentará la seguridad y mejorará la conexión entre ciudades con estas obras".

"En los precios de construcción de las obras veremos mucha competencia", aseguró Dietrich, quien destacó que "hoy construir una autopista cuesta la mitad de lo que costaba durante el krichnerismo".

Señaló que "con el sistema PPP se genera mucha competencia y mejores prácticas", y subrayó que las obras "se hacen con mejor calidad, en menor tiempo y a menor costo, porque después tienen que hacer el mantenimiento durante 15 años".