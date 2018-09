Las Letras del Tesoso de la Nación (Letes) son títulos de deuda (o bonos) de corto plazo denominados en dólares estadounidenses o en pesos emitidas por ese organismo.

El porcentaje de renovación o refinanciación de las Letes en dólares ha puesto en jaque el Programa Financiero y ha llevado al Gobierno a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) para no dejar dudas sobre la liquidez y solvencia de la Argentina.

1 - ¿Quiénes pueden comprar las LETES y cuál es el mecanismo de suscripción?

Todas las personas físicas o jurídicas interesadas pueden adquirirlas. Para invertir en LETES es necesario tener una cuenta comitente en un banco o en una sociedad de Bolsa. Según la entidad, el pedido de inversión se debe concretar por vía telefónica o mediante homebanking. Cada banco ofrece su propia línea para inversiones, como así también los agentes de bolsa.

2 - ¿Cada cuánto vencen?

Los plazos de vencimiento se indican en cada llamado a licitación. Por lo general, hay dos vencimientos al mes en los próximos 6 meses.

3 - ¿Cuál es la tasa de interés que otorgan?

Suelen ser instrumentos financieros a tasa de descuento. Sin embargo, en cada subasta se determina la Tasa Nominal Anual de cada Letra. También, esta Tasa Nominal Anual puede ser establecida en el llamado a licitación cuando se prevé realizar una licitación por adhesión o con precio máximo de colocación.

4 - ¿Cuál es el monto mínimo para invertir en cada licitación?

Se puede invertir a partir de los 1.000 dólares ó 10.000 pesos. Estos montos están sujetos a variación y en caso de que difieran se anunciará en el llamado a licitación.

5 - ¿Con qué monedas se pueden suscribir las LETES?

La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses, según se detalle en cada llamado a licitación. Esta es una de las mayores críticas que reciben, en especial las Letes en dólares, ya que con pesos pueden integrarse, lo que aumenta el riesgo de estos instrumentos.

6 - ¿Qué tipo de cambio se utiliza?

Se utiliza el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 (Dólar Mayorista) del BCRA correspondiente al día previo al cierre de la licitación. La comunicación se publica en el sitio web del BCRA.

7 - ¿Cuándo se acredita?

Al vencimiento. La acreditación del capital (para instrumentos a descuento) o de capital e intereses (en el caso de las LeCap) es directa en la cuenta comitente del tenedor, si este los tiene depositados a través de una sociedad de Bolsa o en la caja de ahorro en pesos o en dólares si es a través de una entidad bancaria.

8 - ¿Quiénes tienen prioridad y cómo se determina el precio de corte?

En cada subasta de Letras del Tesoro se da prioridad a las órdenes ingresadas en el tramo no competitivo por considerarse, en su mayoría, órdenes minoristas

El precio de corte Se determina en la licitación de acuerdo al nivel de ofertas. A dicho precio se adjudican todas las órdenes del tramo no competitivo y las aceptadas del tramo competitivo (todas las ordenes con precio mayor o igual al de corte).

9 - ¿Qué diferencia hay entre el tramo competitivo y el no competitivo?

El tramo competitivo es aquel en el cual se canalizan las órdenes que indican la cantidad y el precio requeridos. Si dicho precio es mayor o igual al de corte, entonces la orden será aceptada para la licitación, pudiendo estar alcanzada por prorrateos en función del monto a licitar. Se aconseja ir al tramo competitivo cuando está disponible a todos aquellos inversores que pueden realizar una evaluación financiera del instrumento o son inversores calificados.

El tramo no competitivo es aquel en el cual se canalizan órdenes que indican solamente cantidades a suscribir. El oferente es tomador de precio, es decir que está dispuesto a aceptar el precio de corte que resulte de la licitación y al cual se adjudican las posiciones de este tramo. Este tramo está destinado principalmente a las órdenes de minoristas o inversores no calificados. En ciertas ocasiones, si no hay excepción o no es una licitación por adhesión, el monto total ofertado en este tramo puede superar el tramo competitivo por lo que podría darse el caso de un prorrateo.

10 - ¿Cuál es la diferencia entre el mercado primario y secundario?

Se denomina mercado primario a la colocación inicial de un instrumento financiero, en el cual el emisor interactúa con el mercado y sus intermediarios. Por su parte, en el mercado secundario, el instrumento financiero ya fue colocado, pudiendo ser comprado o vendido por cualquier participante del mercado a un precio o tasa pactada entre las partes. El precio resultante de la interacción entre oferentes y demandantes podrá coincidir o no con el precio del mercado primario.

Fuente: Ministerio de Hacienda