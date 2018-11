El dólar cayó 17 centavos ayer y quedó a tan sólo un paso de quebrar el piso de la zona de no intervención. Desde el Banco Central ratificaron que, si el tipo de cambio perfora la banda inferior, saldrá a comprar divisas para subir su cotización, pero aún no está definido si está obligado o no a esterilizar los pesos que emita en esa operación.

La intención de la autoridad monetaria era lograr una aclaración por parte del Fondo Monetario Internacional ( FMI) respecto a qué debe hacer con la expansión monetaria que resulte de la adquisición de dólares antes de la llegada ayer al país de una nueva misión del organismo, pero fuentes del BCRA señalaron que "aún no hay una respuesta" en este sentido.

Por ahora, entonces, las autoridades del Central actuarán de forma discrecional, evaluando sus necesidades respecto al cumplimiento de la meta de crecimiento cero de la base monetaria. Hoy, el sobrecumplimiento del objetivo acordado con el FMI y la estabilidad cambiaria, le dan margen para dejar más pesos en la calle.

De hecho, ayer tuvo espacio para convalidar una nueva baja de tasas (la cuarta consecutiva) en su licitación diaria de Leliq. Tras la caída de ayer, la tasa de referencia se ubicó en su menor nivel desde que la gestión de Guido Sandleris puso en marcha el programa de control de agregados monetarios y bandas de flotación para el dólar, el 1 de octubre pasado.

El BCRA colocó ayer $176.610 millones en letras de liquidez a 7 días, con un rendimiento promedio del 67,133%anual, 30 puntos básicos por debajo del miércoles y 5 puntos básicos menos que en el día del debut del nuevo esquema monetario. La tasa máxima de corte se ubicó en 67,499% ayer.

Pese a la baja de tasas, logró renovar la totalidad de los vencimientos ($173.744 millones) y absorber casi $18.500 millones.

El dólar cerró ayer a 35,50 centavos en el mercado mayorista, a sólo 24 centavos del límite inferior de la zona de no intervención, que ayer fue $35,262 y hoy, 35,297 pesos. Según indicaron operadores, la divisa estadounidense estuvo "muy ofrecida" debido al ingresos de fondos del exterior para posicionarse en inversiones en pesos.

En las pizarras de los bancos, el billete estadounidense registró ayer una caída promedio de 19 centavos y cerró a 36,53 pesos.