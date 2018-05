La elección del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para coordinar el equipo económico del gobierno de Mauricio Macri trasciende la simple necesidad de construir un interlocutor fuerte en el área de Economía. Tras la baja en las encuestas y con la certeza de que deberán llevar adelante un ajuste producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cúpula de la alianza Cambiemos llegaron a la conclusión que es fundamental "proteger la imagen del presidente". El economista y ex consultor del Banco Mundial no sólo tendrá la difícil tarea de reducir el déficit fiscal, sino también evitar que el mandatario pague los costos.

En la Casa Rosada no ocultan que el pedido de centralizar las decisiones económicas en un sólo ministro provenía más del llamado círculo rojo y los actuales interlocutores del FMI que de los propios integrantes del Gabinete. La última corrida cambiaria, la suba de la inflación y las negociaciones con el organismo multilateral no dejaron margen para ir en el sentido contrario. Según un funcionario con despacho en Balcarce 50, la coordinación de Gustavo Lopetegui y Mario Quintana no era suficiente para encauzar la Economía, lo que no significa que dejen de incidir en las medidas que se tomen desde el Poder Ejecutivo nacional.

"Ni Dujovne es un superministro ni (el jefe de Gabinete) Marcos Peña perdió poder. Era preciso que alguien coordine las políticas económicas", apuntó una fuente de la administración central. Y concluyó: "También que pague el costo político del ajuste".

El titular de la cartera de Hacienda dio ayer un primer paso en ese camino cuando instó a sus pares del área económica a recortar gastos en sus ministerios. Aunque uno de los ministros de mayor confianza del presidente aseguró a BAE Negocios que "no habrá recortes en la ayuda social, ni se congelarán las jubilaciones", en el Ejecutivo nacional se preparan para un eventual descontento social a raíz del ajuste.

"Cuando alguien piensa en el aumento de tarifas, piensa en (Juan José) Aranguren. Cuando alguien piensa en los conflictos con los gobernadores, piensa en (Rogelio) Frigerio. Pero cuando alguien piensa en los problemas económicos, piensa en Macri. Eso hay que revertirlo. Hay que cuidar la imagen del presidente", señalaron desde la Casa Rosada.

La preocupación por preservar la figura presidencial se originó a partir de las últimas encuestas que muestran una fuerte caída en la aprobación de la gestión de Macri. No sólo hay una baja en su imagen, sino también un creciente rechazo a sus políticas económicas, en especial a la decisión de recurrir al FMI para solicitar un crédito.

Si bien los números de las distintas mediciones nacionales no eran muy favorables para el mandatario en los últimos meses, en las tres semanas de la escalada del dólar, que generó un incremento de la inflación, los resultados encendieron las luces de alarma en la mesa chica del Gobierno nacional.