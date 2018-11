El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sorprendió ayer con declaraciones algo optimistas respecto a la dinámica alcista que mostró el dólar en las últimas 10 jornadas. Sostuvo que el Gobierno está "muy tranquilo con el tipo de cambio moviéndose muy suave dentro de la zona de no intervención. Las declaraciones de Dujovne, que contrastaron con la actitud del BCRA, que desde la política monetaria frenó el impulso a la baja de tasas justamente por la dinámica alcista del dólar, generaron algunas críticas.

"No vemos motivos de preocupación, estamos tranquilos dentro de la zona de no intervención y tampoco esperamos que por los movimientos del tipo de cambio haya movimientos de precios asociados", remarcó Dujovne.

Sobre el traspaso a precios de la devaluación, el ministro sostuvo: "La política cambiaria, de no intervención, ha sido definida por el gobierno. Se partió de un tipo de cambio a $41 y llegó a estar a niveles por debajo de $36. Ahora está a niveles entre $38 y $39 y se mueve dentro de esa zona. Y así como no hubo deflación cuando bajó de $41 a $35, tampoco esperamos que tenga que haber movimientos de precios asociados a algo que no es permanente".

Sin embargo, tal como publicó ayer BAE Negocios, esta misma semana se registraron subas de 5% en aceite, harina y arroz, justamente por las subas en el precio del dólar. Además, tal como destacó el analista financiero Christian Buteler, la devaluación de casi 7% que se registró entre viernes y lunes más que pulverizó el rendimiento que deja la tasa de interés a lo largo de un mes.

El economista de Eco Go, Juan Paolicchi, remarcó que la clave son las expectativas: "La movida del dólar de estos días fue fuerte. Tal vez llega a $40 y no hay un efecto precio. Pero el tema es si el mercado se asusta y no permite coordinar expectativas y el dólar se va al techo de la banda. Hasta ahí el BCRA no puede intervenir y sólo tiene la tasa".