El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que la economía argentina cayó "en torno al 2%" en 2018, y afirmó que para el país es "muy importante lo que suceda en Brasil".

"No tenemos los datos del cuarto trimestre de 2018, los números todavía no fueron publicados, pero la Argentina enfrentó una contracción del PBI durante ese año en torno al 2%, pero aún no tenemos los números exactos", señaló el funcionario al ofrecer una conferencia de prensa en Davos, donde participa del Foro Económico Mundial junto con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. "La mayor caída del PBI en la Argentina se produjo en la segunda mitad del año pasado", enfatizó el ministro.

En otro orden, destacó las inversiones de China en la Argentina chinas, pero aclaró que no se le da ventaja a un país por encima de otro.

Hoy el funcionario tendrá un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Del encuentro participará también David Lipton, primer subdirector gerente del FMI y segunda máxima autoridad del organismo multilateral, Sandleris y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili. Durante el mismo, se analizará la marcha del acuerdo que el organismo firmó con la Argentina.

Tras la cumbre podría anunciarse oficialmente la aprobación de las metas del último trimestre del año luego de que se cerrara 2018 con un déficit fiscal en torno a 2,4% del PBI, por debajo del 2,7% pactado con el FMI.

Dujovne se reunirá también con Marcos Troyjo, viceministro de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Brasil, en el segundo encuentro oficial que el gobierno mantiene con los funcionarios de ese país tras la visita que el presidente Mauricio Macri realizó al mandatario Jair Bolsonaro.