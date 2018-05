El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibió hoy a cinco economistas y ex funcionarios para debatir las políticas a implementar y recabar diversas opiniones sobre la coyuntura.

El ministro recibió a Miguel Kiguel, director de Econviews y ex secretario de Finanzas; Miguel Bein, ex viceministro de Economía; Miguel Broda, director de la consultora A.M. Broda y Asociados; Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía; y Ricardo Arriazu director del estudio Arriazu & Asociados. Dujovne estuvo acompañado en el encuentro por el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, quien dejará su cargo en agosto para volver a vivir en los Estados Unidos.

El encuentro fue el primero de Dujovne con sus pares del sector privado luego de que el presidente Mauricio Macri lo nombrara coordinador del gabinete económico, aunque en el ministerio aclararon que el ministro suele realizar asiduamente este tipo de encuentros.

En el encuentro, Dujovne explicó el plan fiscal, se habló sobre la actual coyuntura y se realizó un intercambio de ideas.El ministro pidió a los economistas su opinión sobre la marcha del ajuste fiscal y las metas del ritmo de baja del gasto primario este año.

El ministro les señaló que la negociación con el FMI despejarán las dudas sobre el financiamiento y, aunque faltan semanas para culminar el acuerdo, los participantes coincidieron en que sería importante que una parte del crédito se pueda recibir este año.

También hubo tiempo para repasar la situación internacional y la reciente corrida contra el dólar, explicaron fuentes cercanas al encuentro.

En su rol de ministro coordinador, Dujovne recibió el martes a sus pares del Poder Ejecutivo a los que les pidió que en quince días presenten una plan de reducción de gastos en los distintos ministerios.