Economistas de orientaciones opuestas coincidieron hoy en que el desempleo será "más alto" en la segunda mitad del año, que el 10,6% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el segundo trimestre, y advirtieron también que la actividad "no se está recuperando".

Tras la difusión de los datos oficiales, especialistas de distintos sectores aseguraron que los informes aun no reflejan el impacto de la devaluación y tenderán a profundizarse sobre el final del mandato del presidente Mauricio Macri.

Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación Investigaciones Económicas Latinoamericanas ( FIEL), pronosticó que "en el tercer trimestre el nivel de desempleo será más alto".

Explicó que la suba de la desocupación se dará "básicamente porque la economía no se está recuperando" y el nivel de actividad será "todavía más bajo" en el tercer y cuarto trimestre.

"El pico del desempleo debería ser en el tercer trimestre", señaló el economista en declaraciones a Radio Continental, después de que el Indec revelara que subió un punto en términos interanuales.

Bour dijo que en el mundo económico hay "una incertidumbre muy pronunciada" por la situación actual y por la demora en que se defina el camino a seguir, por los tiempos de la política dado que aún hay una elección presidencial por delante.