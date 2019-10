Economistas cuestionaron hoy por tardía la profundización del cepo cambiario dispuesto por el Banco Central y coincidieron en que la deuda, la inflación y la escasez de dólares serán los problemas más graves que deberá enfrentar el próximo gobierno.

El economista Eduardo Hecker sostuvo que las medidas para frenar la caída de reservas "se aplicaron tardíamente y perdimos la oportunidad de proteger las reservas, porque si las hubiesen tomado la semana pasada tendríamos reservas más abultadas".

En declaraciones a NA, el economista asesor del presidente electo Alberto Fernández explicó que "si bien son medidas excepcionales, por el contexto en que nos encontramos, la verdad es que los bandazos que ha dado este gobierno en el último año y medio en política monetaria son inexplicables".

Opinó que el anterior límite de 10.000 dólares "se aplicó mal y después de reperfilar la deuda de corto plazo, y la verdad que fue una medida terrible que lo único que logró fue dañar a los fondos de inversión y romper la cadena de pago de las empresas, lo que demostró un desconocimiento de la grave situación".

Al referirse al próximo gobierno, señaló que "además de una economía con estancamiento del aparato productivo, los principales problemas son la deuda, la inflación, y la escasez de dólares motivo por el cual la Argentina siempre entra en crisis".