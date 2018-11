Ayer el mercado vivió un día ligeramente disruptivo, desde los números, para el contexto de pax cambiaria y optimismo que se vive desde hace semanas: el BCRA volvió a validar una leve baja de tasa de las Leliq y el dólar mayorista tuvo una leve alza de $0,16, hasta llegar a $35,68, mientras que el minorista permaneció estable en $36,60. Pero no hay alarmas encendidas: los analistas remarcan que la dinámica viene siendo positiva y que ayer era un día especial por el feriado cambiario de hoy, por el Día del Bancario. Desde hacía casi dos semanas que no se registraban subas.

Ayer el BCRA logró recortar la tasa y a la vez más que duplicar el vencimiento del día. Vencían $39.370 millones y aunque en principio ofrecía $70.000 millones, adjudicó $96.071 millones. La variación fue del 144%. La tasa de interés que ofreció la Leliq bajó desde 68,51% hasta 68,19%.

En ese contexto, el dólar tuvo un día de alta demanda, según señalaron los operadores. Aunque aclararon que mucho de eso se explica por un hecho extraordinario que no necesariamente afecta la visión optimista que predomina respecto a la dinámica del precio del dólar, que se encamina hacia la banda inferior. En ese sentido, el director de ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo, publicó en su informe diario: "Es de hacer notar que, como en el exterior los bancos trabajan normalmente ûel feriado es local por el día del bancarioû los pagos y obligaciones con el exterior debían ser sí o sí pagados hoy". Ahí una explicación de la demanda sostenida de ayer.

Coincidió en eso el analista financiero y director de Econviews, Miguel Zielonka, quien afirmó: "Jugó el feriado y que se estaban esperando las elecciones de Estados Unidos. No veo que nada de lo ocurrido ayer sea significativo. Ni la tasa se movió en forma significativa ni la suba del tipo de cambio fue de magnitud. El mercado está esperando. Fue un día distinto pero el balance es positivo en la dinámica. Seguís apuntándole al piso de la banda y ahí habrá que ver qué hace el BCRA, si interviene o no. Desde el comienzo del programa de base monetaria cero la evolución viene siendo positiva. Ayer además los bonos subieron un poco, lo que es una pequeña baja del riesgo país".

Desde el Grupo SBS también afirmaron que "el dólar amaneció ligeramente comprador y a pesar de un ligero rebote durante el día mantuvo tal dinámica". El director de Ego Go, Federico Furiase, por su parte, también prefirió analizar la dinámica: "El desafío es encontrar espacio para bajar la tasa de interés sin que se escape el dólar. Lo que no puede pasar es que la baja de tasa quede en off side. Que baje y que rompa el equilibrio. Hay que rescatar lo positivo, que es que se vienen bajando el dólar y las tasas, cumpliendo con el programa monetario. Cuando mirás, desde el inicio del programa lo viene logrando. Ayer no pero la dinámica viene bien".