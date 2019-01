El Banco Central liberó ayer una mayor cantidad de pesos, convalidó una baja más importante de la tasa de Leliq y el dólar mayorista reaccionó con un alza de 55 centavos a $37,70. Sin embargo, la divisa se mantiene por debajo del piso de la zona de no intervención, hoy ubicado en $37,81.

En la misma sintonía, el dólar minorista avanzó 43 centavos a $38,57.

El tipo de cambio comenzó la jornada con signos de recuperación pero antes del mediodía volvió a retroceder. Allí, el BCRA salió nuevamente a comprar el tope diario de u$s50 millones. Los subastó a un promedio de $37,13, con lo que emitió por esa vía $1.857 millones. Con la de ayer, la autoridad monetaria acumula compras por u$s490 millones en enero.

Pero la actividad oficial no quedó ahí. En la licitación diaria de Letras de liquidez a siete días, la autoridad monetaria liberó casi $50.000 millones al adjudicar $150.000 millones frente a un vencimiento de $198.284 millones. De esta forma, la tasa de Leliq experimentó su baja más pronunciada en lo que va del año: descendió 67 puntos básicos a 55,64%.

Este cóctel despabiló al mercado cambiario. "Las compras del BCRA, las expansiones de pesos por Leliq y el cierre de posiciones por fin de mes lograron que el dólar recupere terreno, aun cuando en el resto de la región sigue cayendo", apuntó el analista financiero Christian Buteler.

Por su parte, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, destacó que "la demanda se impuso en casi todo el desarrollo de la rueda, impulsando una corrección que se aceleró sobre el final". Y agregó: "Con las subas del lunes y de ayer el tipo de cambio acumuló un ajuste que superó la caída de toda la semana pasada".

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de u$s777,943 millones.

Cavallo y la crisis monetaria

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó el plan de emisión monetaria que implementó el Banco Central y dijo que "la definición que se está usando de Base Monetaria no es conceptualmente muy adecuada", y que "no es la mejor guía cuantitativa para influir sobre la inflación".

"El Banco Central sí emite títulos públicos (antes las Lebac, ahora las Leliq), la base monetaria debería incluir el stock de Lebac y Leliq, igual que el saldo de las operaciones de pase con las entidades financieras. El argumento de que Lebac y Leliq son pasivos monetarios remunerados del Banco Central y por eso se las excluye, no es válido. Gran parte de los encajes de los bancos en el Banco Central, también son remunerados, en realidad se los remunera por el costo de captación de los depósitos de los bancos", sostuvo en su blog.

Cavallo dice que "los encajes bancarios le cuestan al Banco Central, en el margen, 45% nominal anual, mientras que el stock de Leliq le cuesta 65% nominal anual", y sostiene que "liquidar Leliq "permitiría economizar alrededor de $160.000 millones anuales de intereses pagados por el Banco Central". Y señala que esa reducción " muy probablemente se haga a costa de la rentabilidad bancaria" aunque dice: "Teniendo en cuenta cuánto están sufriendo las empresas no bancarias, grandes, medianas y chicas, no parece muy injusto que algún sacrificio también hagan los Bancos".