En lo que fue la primera licitación de Lebac después del recorte de 75 puntos básicos en la tasa de pases, el Banco Central convalidó ayer los rendimientos que se venían operando en el mercado secundario y expandió casi 60.000 millones de pesos. Así, el interés de la letra más corta, que vence en 35 días, quedó ubicado en el 27,24 por ciento, apenas por debajo del 27,25% que paga por la Leliq, la flamante letra a 7 días con la que busca tentar a los bancos a que coloquen el excedente de sus pesos.

"No me tienta la Leliq mientras la Lebac corta siga pagando más o pueda colocar a empresas de primera línea al 29%, como pasó hoy (por ayer)", explicaba el gerente financiero de un banco local, previo a que el organismo monetario informe la tasa de corte de las Lebac. La fuente destacaba que para que las Leliq despeguen es clave que las Lebac paguen menos, algo que ayer comenzó a convalidar el BCRA.

En la rueda Leli, del MAE, el Central vendió ayer poco más de $4.000 millones en Leliq y ya acumula un stock de casi $39.000 millones. "Son operaciones concretas, todavía el mercado no tiene liquidez", comentó el directivo.

Respecto a la licitación de Lebac, de los $398.437 millones que vencían, las ofertas sumaron $359.088 millones y se colocaron $352.804 millones, lo que generó una expansión monetaria de 59.440,6 millones de pesos. En el Central calculan que de esta cifra, hay cerca de $15.000 millones que quedarán como encaje ya que es el lo que los bancos necesitan para cumplir con la regulación del BCRA y confían en que lo absorberán en los próximos días, vía Leliq, pases o en el mercado secundario de Lebac.

"La expansión está en línea con lo que habíamos proyectado", señaló Hernán Hirsch, de la consultora FyE.

En la misma línea, Federico Furiase, de la consultora Eco/Go, aseguró que "a estas tasas el Central no va a tener problema para retirar por mercado secundario de Lebac".

Por su parte, Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, destacó que la cifra "es casi lo mismo que lo que el BCRA había absorbido en lo que va de enero 2018 en secundario Lebac". Según datos del Central, al 11 de enero absorbió 47.471 millones de pesos con sus títulos.

Respecto a las tasas en las que cortó las Lebac, no sorprendió a los analistas que haya convalidado prácticamente la misma curva que se venía operando en el mercado secundario, que implica un recorte de 151 puntos básicos en la más corte respecto a la subasta previa y de 331 puntos en la más larga, que quedó en 25,39%.

Así, las tasas de corte se ubicaron en 27,24%, 26,9%, 26,59%, 25,98%, 25,45% y 25,39% para los plazos de 35, 63, 91, 155, 210 y 273 días, respectivamente, según informó el organismo monetario.

Los próximos pasos del BCRA

El debate que se abrió ahora es cuándo será la próxima baja de tasas de pases y Leliq, que son las de referencia para la política monetaria. Para Hernán Hirsch, el hecho de que haya bajado 150 puntos da a entender que se viene un nuevo recorte de 75 puntos en la tasa de referencia. "Podrá ser la semana que viene, o en la reunión de febrero, pero va a bajar", destacó. La próxima reunión del Comité de Política Monetaria del BCRA es el próximo martes y luego cada 15 días.

Furiase, por su parte, cree que en el corto plazo el Central no tiene margen para seguir bajando las tasas, al menos hasta después del próximo ajuste de tarifas. "Me parece que no hay mucho margen para seguir bajando las tasas, con el riesgo de hacer subir el dólar,m cuando se viene por delante la negociación paritaria y el ajuste tarifario", explicó. Una vez pasado eso, agregó creo que el Central tendrá más poder para bajar las tasas.

Para Furiase, el tramo medio de la curva de tasas ofrece rendimientos tentadores para los inversores y asegura que con un dólar a 19 pesos, el carry trade seguirá firme.