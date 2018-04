La depreciación del peso en 30 centavos mostrado ayer en el mercado de cambios a pesar de una nueva intervención del Banco Central podría presionar más la expectativa oficial de que el ritmo inflacionario decaiga durante mayo, tras los impactos de los aumentos tarifarios que tuvieron lugar durante este mes. Una aceleración de la suba de precios en mayo podría hacer peligrar el diagnóstico de la autoridad monetaria sobre el retroceso inflacionario previsto desde el próximo mes.

La última muestra de pass through tuvo lugar tras la devaluación de diciembre último, ya que desde enero el ritmo de suba de precios comenzó a acelerar. La previsión de la entidad central dice que, una vez pasadas los reajustes de tarifas más gruesos de servicios públicos, que presionó al indicador general de precios a cerca de 2,5% para este mes, la inflación retome su camino descendente a partir de mayo.

Si bien el movimiento del tipo de cambio aún no es significativo, para Martín Kalos, economista de la consultora Epyca, "eventualmente toda suba del dólar se traslada a precios. Algunos sectores eso se ve inmediatamente y otros pueden tardar entre dos y tres meses. Hay sectores vinculados al comercio exterior que podrían empezar a cubrirse de una suba mayor en los próximos días, pero dependerá de los contratos que estén firmados o por firmar", comentó. Para Federico Furiase, de EcoGo, la depreciación de ayer "por esta suba todavía no veo traslado a precios. El BCRA sigue actuando para que no haya sobresalto cambiario para que la inflación empiece a bajar a partir de mayo. Lo que sí cambió es que lo hará no solo desde las reservas sino con la señal de las tasas".

Las primeras estimaciones privadas hablan de una inflación de abril en niveles similares a los de los últimos dos meses, cerca de 2,5%. El dato preocupante para el Banco Central fue la aceleración de la inflación núcleo en marzo, que alcanzó 2,6%. Los precios mayoristas fueron, tras la devaluación de diciembre y enero, los primeros que reaccionaron. Federico Sturzenegger avisó hace diez días que si en mayo la inflación no baja "subirá la tasa". "Hoy hay que tomar al Banco Central como un actor que impacta decisivamente en el corto plazo en mantener el tipo de cambio, lo que también significa una mayor expectativa de devaluación en la medida que se entiende que el plan del BCRA no es mantener el tipo de cambio fijo", afirmó Kalos.

Respecto al dólar futuro, cuya tasa implícita quedó ayer por encima de la tasa de Lebacs, Furiase explicó que hoy podría traducirse en una nueva suba del dólar: "Quedó algo desarbitrada la tasa implícita en la curva del dólar futuro respecto a la tasa de Lebac. La tasa implícita anualizada para junio quedó en la zona de 46,8%. Eso se puede corregir con una suba en el tipo de cambio spot y si el Banco Central no quiere convalidar esa suba va a tener que redoblar la apuesta con venta de reservas o la suba de tasa de interés en el mercado secundario para ese arbitraje".