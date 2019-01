El dólar mayorista volvió hoy a perforar el piso de la banda y el Banco Celntral salió a contener la caída. Pero las renovadas compras de la entidad no lograron sostener el tipo de cambio, que cerró a $37,53, diecisiete centavos menos que ayer.

En la misma sintonía, el billete minorista cayó 16 centavos a $38,53, según el promedio de los bancos de la city porteña elaborado por la autoridad monetaria.

El BCRA compró hoy a $37,59 el tope diario de u$s50 millones a través del método de subasta, tal como prevé el esquema cambiario y monetario acordado con el FMI, e inyectó $1.879,5 millones en una plaza seca por el torniquete monetario.

Sin embargo, la cotización de la divisa siguió cayendo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) tras la intervención hasta su valor de cierre.

Con la subasta de hoy, la entidad que preside Guido Sandleris ya absorbió u$s240 millones.

Por otra parte, en la licitación diaria de Leliq, el Central aprovechó para convalidar una nueva leve baja de la tasa, que hoy perforó por primera vez en casi cuatro meses el piso 57%. Ante un vencimiento de $211.631 millones, se adjudicaron $198.284 millones a una tasa promedio de 56,94%, con un efecto monetario de expansión de $15.500 millones.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que fue "una baja muy modesta para la expansión que hizo; expansión lógica dado que no es muy coherente sobrecumplir la meta de base monetaria si tengo que emitir para comprar dólares". Y se preguntó: "¿Y si la zona de no intervención y sus tasas de ajustes no son las correctas? Tal vez el dólar de equilibrio, con estas tasas, metas monetarias y una suba superior al 100% en el 2018, pueda ser menor".

El crecimiento acelerado del stock de deuda en Leliq comienza a preocupar: como publicó ayer BAE Negocios, en menos de cuatro meses se duplicó y ya alcanza los $850.000 millones, alrededor del 70% del pico de las Lebac, en plena corrida.

"Con un buen monto de negocios en el segmento mayorista (u$s826,388 millones), la divisa norteamericana cayó nuevamente por efecto de una mayor oferta en el mercado, a pesar de la subasta oficial", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, Fenando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, consideró que la oferta de dólar se hizo sentir a raíz del atractivo de los altos rendimientos en pesos: "La divisa norteamericana ingresada contra el peso en el mercado de cambios, se dirigió directamente a los negocios financieros y opciones de colocación a altas tasas de interés".

"Como viene sucediendo últimamente el mercado cambiario gira alrededor del financiero, ya que el menú disponible de 'Call money', 'Swaps financieros', 'Lecap' y otras variables, pagan tasa de entre 45% y el 55% TNA. Con este nivel de tasas y las opciones de los plazos, y con el valor del dólar previsible, el negocio financiero prevalecerá y le dará margen al BCRA para seguir bajando la tasa de interés en pesos", sostuvo el analista.