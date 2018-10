A pura tasa, el Banco Central logró doblegar ayer nuevamente al dólar. A dos días del debut del nuevo esquema de control de agregados monetarios y bandas de flotación para el tipo de cambio, la divisa estadounidense acumula una caída de casi 8%, la más profunda desde 2003, pero el apretón monetario ya comenzó a dejar sus efectos colaterales.

La entidad que preside Guido Sandleris volvió a prender la aspiradora de pesos y, junto a la fuerte señal que dejó el lunes la intervención de bancos oficiales para evitar que el dólar mayorista se escapara por encima de los $40, ayer consiguió que la divisa que operan los grandes jugadores cerrara el día apenas 10 centavos por arriba del piso de los $38 y el billete en las pizarras se hundiera a un promedio de 39,06 pesos.

El BCRA adjudicó ayer $52.815 millones en Leliq, con los que cubrió los cerca de $10.000 millones en esos instrumentos que vencían ayer y evitó que casi $43.000 millones más se pasaran a dólar. El mercado le exigió una tasa de corte del 73% (el promedio fue 69,465%), 1 punto porcentual por arriba del lunes, lo que continuó alimentando la inquietud respecto al impacto de esta política contractiva sobre la actividad.

"Después de una suba de más del 100%, que el tipo de cambio se vaya acercando a la banda inferior de la zona de no intervención es una buena señal. Lo que no es grato es que la contrapartida son tasas muy altas, que le pegan a la economía, especialmente a las Pymes; pero peor sería que las tasas altas no estuvieran dando resultado", señaló el analista financiero Christian Buteler.

La buena noticia de ayer, destacaban los operadores, es que esta vez el BCRA no necesitó de la ayuda de los bancos oficiales para contener la divisa y que la baja se dio exclusivamente por ventas genuinas, en un mercado en donde el volumen de operaciones creció un 13,6% respecto del lunes.

La mala, el impacto que el fuerte apretón monetario que comenzó Sandleris el lunes ya está teniendo sobre el resto de las tasas del mercado, especialmente las de los créditos. La tasa de los adelantos en cuenta corriente de más de $10 millones, utilizados por las empresas para financiarse a corto plazo, trepó al 74,35%, mientras que el call money (préstamos interbancarios) alcanzó un promedio de 69,29 por ciento.

El economista Gustavo Ber advierte que esta "vertiginosa" caída del dólar de los últimos dos días "llega de la mano de una agresiva estrategia de secar la plaza de pesos, con las Leliq y mayores tasas, una medicina muy dura con efectos colaterales como la profundización de la recesión".

La reducción de liquidez que está generando el nuevo plan del BCRA además obliga a los bancos a salir a captar depósitos con tasas más atractivas. Para los plazos fijos de más de 20 millones de pesos, las entidades ya pagan tasas promedio del 47,87%, mientras que para los que superen el millón, el retorno promedia el 45,43 por ciento. En tanto, la tasa de los plazos fijos minoristas a 30 días subió a 41,61 por ciento.