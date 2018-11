El BCRA realizará hoy la última licitación de Lebac. Sólo intentará renovar $40.000 millones, lo que representa apenas el 25% del stock. Así, la autoridad monetaria continuará con su estrategia para ir reduciendo su carga en el balance financiero. Si se renuevan los $40.000 millones que licita, en diciembre sólo quedarán Lebac por $70.000 millones. Lo que no sea renovado hoy puede ir a dólares, plazos fijos o Letras del Tesoro. Para evitar la presión sobre la divisa, el BCRA seguirá ofreciéndoles a los bancos tasas por encima del 60%, al menos hasta diciembre, y el Ministerio de Hacienda realizará una nueva emisión de Letras, con un instrumento que ajustará por CER.

"Las Lebacs no podrán ser suscriptas por entidades no financieras", advirtió la entidad que dirige Guido Sandleris a través de un comunicado en el cual informó que la recepción de ofertas se hará hasta mañana entre las 10 y las 15. De manera paralela, y para absorber el dinero que no ingrese en esta operatoria, Hacienda licitará mañana dos títulos en pesos, ambos a 91 días, uno que brindará una tasa efectiva mensual de 4% y otro que se ajustará por la inflación.

Desde Hacienda destacaron que buscarán "reducir el número de formatos de instrumentos de deuda pública en el mercado local".