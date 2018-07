La licitación de Lebacs de ayer podría decirse que resultó exitosa para el Banco Central, que renovó casi el 75% del vencimiento y liberó al mercado cerca de 152.00 millones de pesos, una cifra menor a la que había calculado previamente. Además, logró bajar la tasa que pagó por la letra más corta, al 46,5% anual, en línea con lo que se venía operando en el mercado secundario, pero lejos del pico que tocó hace no más de 10 días, cuando se llegó a vender al 67% anual.

De todos modos, un dato a tener en cuenta es que los inversores apuestan a que las tasas seguirán altas o seguirá la tensión sobre el dólar, al menos en el corto plazo, lo que se reflejó en la gran concentración de las ofertas en la letra que vence en un mes. De hecho, de los $399.216 millones ofertados, el 84% se concentró en el plazo más corto, cuando en la última licitación más del 78% de las propuestas había apuntado a ese tramo. Así, al colocar $330.794 millones de Lebacs a 28 días, en agosto el organismo monetario deberá enfrentar un vencimiento total de $584.014 millones.

Al no renovar la totalidad del vencimiento, el organismo monetario redujo el stock en circulación en $135.459 millones, y generó una expansión neta de $152.274 millones. En eso sentido, el hecho de que haya hecho el roll over del 74,4% de los vencimientos le da cierta tranquilidad al organismo monetario ya que en principio los pesos liberados no le aportarían una presión adicional sobre el tipo de cambio. Según los cálculos que hacen en Reconquista 266 de esa expansión monetaria cerca de $80.000 millones volverán al BCRA a través de los encajes bancarios (una parte en bonos BOTE 2020 y otra en efectivo) y otros $60.000 millones corresponden a la mayor demanda de dinero que suele haber en estos meses. Hoy justamente empieza a regir la tercera suba de encajes (en promedio 2 puntos porcentuales) que Luis Caputo dispuso en un mes.

El BCRA informó que las tasas de corte se ubicaron en 46,5%, 45%, 43,75% y 42,35% para los plazos de 28, 63, 91 y 126 días, respectivamente. Así, convalidó tasas en línea con el mercado secundario para el plazo más corto, pero levemente altas en los tramos más largos. "El BCRA está navegando un equilibrio muy fino en colocar a una tasa que permita desarmar la bola de nieve de Lebac, pero limitando la presión cambiaria, combinando los vencimientos con aumento de encajes y colocación de deuda del Tesoro en el corto plazo para que la liquidez que no vaya a Lebac no tenga efecto cambiario", explicó Federico Furiase, economista de Eco/Go.

El economista destaca que la concentración de las ofertas en el corto plazo muestra que la expectativa de devaluación sigue siendo alta. "El mercado ve que puede haber algún riesgo de corrección cambiaria en el corto plazo que complica estirar al demanda de Lebacs a los plazos mas largos", destacó.

Previo a la subasta de Lebacs, el dólar volvió a operar en alza, y cerró con una suba de 15 centavos promedio respecto del día anterior, cuando ya había sumado otros seis. Según el promedio que realiza el Banco Central, la divisa finalizó a $27,08 para la punta compradora y a $28,15 para la vendedora.

En el sector mayorista, en el cual operan bancos y empresas, también cotizó con tendencia alcista y escaló 19 centavos, a $27,55. Según aseguró en su informe Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, el Banco Nación intervino con ventas para contener la posible escalada del precio, estiman que habría llegado a un monto cercano a los 50 millones de dólares haciendo tocar un máximo de $27,55.

El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del inicio de semana al llegar a u$s553.925 millones.