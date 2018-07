El Banco Central se encargó de secar de pesos la plaza ayer y logró un respiro en el frente cambiario. La autoridad monetaria llevó las tasas de las Lebac de más corto plazo al 52% en el mercado secundario, subió los encajes de los bancos 3 puntos porcentuales, y además recibió una mano del Ministerio de Hacienda, que anunció un nuevo llamado a licitación de letras del Tesoro para hoy, con la particularidad de que, además de pesos y dólares, también podrán ser suscriptas con Lebacs.

Las medidas del BCRA desalentaron ayer la demanda de divisas y el dólar retrocedió 55 centavos, a $28,30 en el mercado mayorista y a un promedio de $29,04 en las pizarras.

Como parte del cronograma que había anunciado hace dos semanas, el Central subastó por cuenta de Hacienda otros u$s100 millones, a un precio de venta promedio de $28,8763, con un mínimo de 28,8710 pesos.

Después de que el dólar tocara los $30 la semana pasada, y tal como se esperaba, la entidad que preside Luis Caputo concentró ayer sus esfuerzos en tratar de acotar la liquidez del mercado.

En principio, subió en otros 3 puntos porcentuales los encajes para todos los depósitos en pesos, tanto a la vista como también los plazos fijos. Según cálculos de la entidad, esta medida ûque entró en vigencia en el mismo día de ayer- generará una absorción de $60.000 millones.

"Un control más firme de la liquidez en el mercado de dinero es fundamental para minimizar la reciente volatilidad del mercado cambiario y reforzar el compromiso anti inflacionario de la entidad", resaltó el BCRA en el comunicado en el que anunció su decisión.

Este incremento de los encajes ûque podrá ser integrado sólo en pesos- se suma a la suba de 3 puntos porcentuales que entró en vigencia el 18 de junio pasado y a los 2 puntos porcentuales adicionales que entrarán en vigencia el próximo 18 de julio, que en este último caso podrán ser integrados en pesos o en BOTES 2020.

Además, para frenar la dolarización, el BCRA tentó a los inversores con tasas en pesos más altas. La autoridad monetaria vendió $4.000 millones en el mercado secundario de Lebac y empujó el rendimiento de las letras de más corto plazo al 52 por ciento.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda lanzó para hoy una nueva licitación de letras del Tesoro en dólares, son vencimiento el 26 de julio de 2019, que podrá ser suscripta en pesos, dólares y Lebacs (Ver página 3).

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambios, señaló que el "apretón monetario" se hizo sentir en el mercado mayorista del dólar después del mediodía, tras la licitación del BCRA, alejando cada vez más a la divisa de los máximos de $28,95 que llegó a tocar en las primeras horas de la rueda.

Según Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios, la suba de tasas en pesos "transformó la estrategia de los bancos, inversores privados y fondos comunes de inversión y empresas".

El mercado viene reclamando hace tiempo señales firmes que permitan estabilizar el tipo de cambio.

"El primer objetivo del Gobierno es volver a estabilizar el tipo de cambio y no repetir los errores, y los mensajes poco claros o sin detalles, no aportan a este fin. Los inversores necesitan observar un gobierno que dé un plan serio capaz de alinear expectativas para el futuro. La intervención en la plaza cambiaria, con montos menores y de forma incremental no soluciona el problema, sino todo lo contrario lo agrava, afecta las expectativas de devaluación de los inversores y reduce la demanda de pesos", señaló Pablo Castagna, director de Portfolio Personal.

Hoy se conocerá qué espera el mercado respecto del dólar para los próximos meses en el relevamiento de expectativas realiza que todos los meses el Banco Central entre importantes analistas y economistas locales y extranjeros.