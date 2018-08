Para despejar incertidumbre en un mercado que le pedía una respuesta rápida ante las nuevas turbulencias cambiarias, el Banco Central decidió ayer apretar más el corsé monetario, volver a utilizar reservas para abastecer la demanda de dólares y apurar el desarme de Lebac para poder aumentar la eficacia de su política monetaria en el control de la inflación y eliminar uno de los puntos de presión sobre el tipo de cambio.

Cuando el dólar tocaba ya los $30,70 en las pizarras de los bancos sobre el mediodía de ayer, el BCRA anunció un incremento de la tasa de política monetaria -que desde el martes pasado es rendimiento de la Leliq a 7 días- de 5 puntos porcentuales, al 45%, y comunicó que la sostendrá en ese nivel hasta, al menos, octubre.

"En respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de la República Argentina ( BCRA) resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 45%", informó la entidad.

"Para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el COPOM se compromete a no disminuir el nuevo nivel de tasa de política monetaria al menos hasta el mes de octubre", agregó. Horas antes, el Central había dado a conocer su programa de cancelación de Lebac, con el que espera llevar a cero el stock de letras, que hoy llega a cerca de un billón de pesos, para diciembre de este año.

El BCRA anunció que, a partir de ahora, en cada licitación de Lebac ofrecerá un monto menor al que venza, que sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias.

Hoy la entidad subastará un máximo de $230.000 millones, contra un vencimiento de casi $330.000 millones en manos de inversores no bancarios. El monto ofrecido de Lebac se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y estima que será eliminado durante diciembre, "siempre que las condiciones de mercado lo permitan".

A los bancos la autoridad monetaria sólo les ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo, lo que le permitirá mejorar su perfil de deuda, y también Letras de Liquidez (LELIQ), que pasarán a ser el principal instrumento de esterilización.

El BCRA aclaró que las entidades financieras podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac únicamente por cuenta y orden de terceros no bancarios y que no podrán vender sus tenencias remanentes en el mercado secundario a otras contrapartes que no sean bancos.

Para canalizar esos pesos que queden afuera en las próximas licitaciones de Lebac, Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, en el que habrá colocaciones en las fechas en las que haya vencimientos de letras internas del BCRA.

La primera de estas licitaciones de Letes será mañana y desde la cartera que conduce Nicolás Dujovne desarrollarán un programa de creadores de mercado para darle liquidez a las Letras del Tesoro en el mercado secundario.

Además, para minimizar el impacto que puedan tener los pesos que libere en la licitación de Lebac de hoy sobre el dólar, que ayer se disparó a un récord de $30,68, pondrá a la venta u$s500 millones (u$s40 millones más que el total negociado ayer en el mercado mayorista), luego de que el Ministerio de Hacienda pusiera fin más temprano a las subastas diarias de las divisas que venía realizando. Lo hará mediante licitación, a las 14 de hoy, y sólo podrán participar entidades financieras.

Así, con la venia del FMI, la autoridad monetaria empezará a usar sus reservas internacionales para frenar la escalada del dólar y contener el impacto de esta nueva suba sobre la inflación. El BCRA anunció que, de ser necesario, subastará divisas en los días posteriores a cada licitación de Lebac mientras dure el programa de desarme.

Luego de tocar los $30,35 al mediodía, el anuncio de que hoy se subastarán u$s500 millones logró desinflar la demanda y el dólar finalmente cerró a $29,925 en la plaza mayorista, 67,5 centavos por arriba del viernes.