Mañana el Banco Central enfrenta un nuevo vencimiento de Lebac y si bien a priori el monto no parece alarmar al mercado, este mes tiene algunos ingredientes extras. Por empezar, es la primera licitación desde que el organismo monetario creó las Leliq, unas letras a 7 días de plazo exclusivas para bancos y que si bien apuntan a reemplazar a los pases pasivos podrían quitarle algo de demanda a las tradicionales Lebac. Además, es la primera subasta después de que el Ejecutivo haya cambiado las metas de inflación y que el BCRA aplicara un recorte de 75 puntos básicos en las tasas de pases.

Los vencimientos suman $398.436 millones, una cifra apenas por debajo de los $437.000 millones del mes pasado, pero más lejos aún de los más de $500.000 millones que debió afrontar en junio, cuando las licitaciones eran quincenales. En cuanto a las Leliq, que el jueves debutaron en el mercado, el Central ya vendió cerca de $19.000 millones ($4.000 M el jueves y 15.000 M el viernes) y los bancos comienzan a verle atractivo a esta letra que paga 27,25%, casi lo mismo que una Lebac a 30 días.

"Creo que va a haber una renovación casi completa, porque esa semana no hay licitación de Letes del Tesoro en pesos y además hay mucho interés por activos locales, los inversores están en modo risk on (buscan activos con riesgo). Creo que con este nuevo nivel de dólar quizá entra algún jugador nuevo", explicó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment. "Puede que las Leliq le quiten algo de demanda pero no influye, porque si no coloca Lebac lo absorbe con Leliq", agregó.

En el mercado creen que la mayoría de las ofertas seguirá concentrada en el plazo más corto

Para Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma "si el BCRA sale a convalidar la tasa que hoy se opera en el mercado secundario, que es similar a la que fijó para los pases pasivos y Leliq, debería poder renovar el vencimiento". Además, agregó un dato respecto a la liquidez y la demanda estacional de fin de año: "entramos a una etapa en donde la demanda transaccional de pesos pega la vuelta del pico que tuvo en diciembre".

Por su parte, Federico Furiase, de la consultora Eco/Go destacó: "vamos hacia un escenario en donde el BCRA mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria a través de las letras de liquidez a 7 días para los bancos, intentando controlar la liquidez y anclar las expectativas de inflación a la nueva meta del 15%, y al mismo tiempo irá bajando gradualmente las tasas de Lebac para inducir un desarme gradual de sus letras que permita financiar parte de la brecha fiscal del Tesoro". A su vez, agregó, esos movimientos tienen que hacerse de un modo coordinado y "la baja de tasa se tiene que dar en un contexto donde la demanda de dinero permanezca estable para no correr con el riesgo de que se vaya al dólar".

Respecto a los plazos que podrían buscar los inversores, en el mercado coinciden en que se seguirá privilegiando el corto plazo, más allá de los indicios que dio el Central de que la baja de tasas será de modo gradual, y más aún después del dato de inflación de diciembre.

"Hasta ahora siempre pagó estar a corto plazo y me parece que esto va a seguir igual. Los porcentajes mayores van a estar a corto plazo, los inversores van a aprovechar esas tasas y pese al dato de inflación, no creo que vayan muy largos", señaló López Alfaro.

En la misma línea, Caamaño considera que los plazos más cortos serán los más demandados. "Puede ser que haya un poco más de demanda a largo, pero no será tan significativo, tal vez con el salto del dólar algunos quedaron sensibles y quieran estar más cortitos", explicó.

En el mercado secundario las Lebac operaban el viernes con un rendimiento apenas por encima del 27,5% anual para la letra que vence esta semana, de 27,30% para la que vence en 40 días y para 25,40% para la más larga. En los plazos más largos es donde las tasas registraron la mayor baja respecto a los rendimientos que pagó el BCRA en la última licitación, en donde aplanó la curva en torno al 28% anual. El viernes, el organismo monetario vendió cerca de $3.500 millones en el mercado secundario de Lebac.