En las últimas semanas hubo algunos cambios en la city que excedieron a los movimientos bruscos del dólar y que se centraron en los banqueros de Adeba, la cámara que agrupa a los bancos de capital nacional. Primero, el Banco Patagonia se pasó a ABA, la asociación que nuclea a las entidades extranjeras, y ahora el Nación dejará de formar parte de la Comisión Directiva para mantenerse como un socio adherente y ganar protagonismo en Abapra.

El pase del Patagonia a ABA era algo que no sorprendió al mercado ya que desde el desembarco del Banco do Brasil al directorio, la entidad ya tenía el 51% de capitales extranjeros. De hecho, la salida de Adeba se dio en mayo, poco antes de que el Banco do Brasil lleve al 80% su participación, cuando compró el 9,03% de las acciones a Jorge Stuart Milne, otro 9,03% a Ricardo Stuart Milne y un 3,34% a Emilio Carlos González.

El cambio del Nación, en tanto, es algo que se venía hablando hace más de un año en los pasillos de Adeba y que finalmente se resolvió la semana pasada, cuando el directorio que preside Javier González Fraga aprobó la medida y envió una nota a la cúpula de Adeba, que este jueves será compartida con el resto de los miembros en la reunión de Comisión Directiva. "Seguramente no le encontraban sentido estar en una cámara de bancos privados y al mismo tiempo hacer políticas para el Gobierno", razonó un banquero de otro banco.

Desde la entidad que preside Javier Bolzico explicaron que "el Nación pasó de ser un socio activo a ser un socio adherente. Va a seguir trabajando con Adeba en muchos temas e incluso en alguno que estén ligados a la Comisión Directiva. Deja de estar en la Comisión Directiva pero sí va a seguir estando en todas las comisiones técnicas de la cámara". Consultados al respecto, desde el Banco Nación no respondieron la consulta de este medio.

De todas las comisiones que hay en Adeba, el Nación lidera la de Gestión Integral de Riesgos, y en las demás participa de manera activa. "Lo del Patagonia fue era algo lógico ya que el banco era un extranjero y encuadra más en ABA", explicaban en la city. "Con el Nación, a veces hay temas como paritarias que los privados lo manejan por un lado y los públicos por Abappra, más allá de que las cámaras se alinean", agregaban.

Más allá de mantenerse en Abappra, la cámara que agrupa a los bancos públicos, el Nación había ingresado a Adeba a fines de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, al igual que el Provincia. El Ciudad, en cambio, había ingresado a Adeba mucho antes, cuando no tenía la misma bandera política que los otros dos bancos y tenía más afinidad con los privados de Adeba.

Según pudo saber este diario, tanto el Provincia como el Ciudad no tienen pensado por ahora irse de la Comisión Directiva de Adeba y seguirán activos en ambas cámaras. Los tres bancos públicos son justamente los que ocupan los cargos más importantes en Abappra, donde el Nación ocupa el sillón de presidencia y el Provincia y el Ciudad las vicepresidencias primera y segunda.