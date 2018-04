El Bonar 2026 fue el título público de países emergentes más operado del mundo durante 2017, con más de 16.000 millones de dólares. De acuerdo a un informe de la Asociación de Operadores de Mercado Emergente (EMTA), Argentina fue el cuarto país en el ranking de bonos más operados entre los países emergentes, aunque considerando los instrumentos de forma individual, el bono a 10 años emitido en abril de 2016 para el pago a los holdouts aparece en el primer lugar, mientras que el Bonar 2027 ocupó la cuarta posición. Considerando también los instrumentos locales, las Lebac registraron durante el año pasado operaciones por 22.800 millones de dólares.

Según el informe, Argentina subió un escalón en el listado de países con mayor monto de transacciones financieras entre los mercados emergentes y finalizó el 2017 en el sexto escalón, cuando el año anterior había sido séptima. El monto total de las transacciones de activos argentinos llegó a 285.848 millones de dólares el año pasado, un incremento de 13% respecto a 2016. México, Brasil y China ocuparon el podio en este listado en 2017.

Considerando los bonos soberanos de forma individual, entre los cinco primeros operados a nivel mundial figuran según los resultados de la encuesta de EMTA en primer lugar el Bonar 2026 con u$s16.137 millones, seguidos por Turquía 2027 y Brasil 2026. En cuarto lugar apareció el Bonar 2027, con transacciones por un total de u$s12.976 millones. Los dos títulos públicos tienen características similares, al ser en dólares, bajo ley extranjera y ubicarse en la parte media de la curva.

Para Federico Furiase, analista de la consultora EcoGo, el Bonar 2026 "es un bono para aprovechar la historia financiera de Argentina en lo que fue 2016 y 2017 maximizando el retorno ajustado por riesgo tratándose de un bono del tramo medio de la curva con lo cual podías aprovechar buenos rendimientos, tiene una duration de 6 o 7 puntos con lo cual cada 100 puntos básicos que Argentina comprime tasas, ese bono en dólares te da por aumento de precios un 7% en dólares, además de que te daba un carry interesante y por otro lado no te dejaba tan expuesto a un riesgo de suba de tasas de interés en Estados Unidos o aumento en el riesgo país", explicó. Por su lado, para el analista del mercado financiero Juan Manuel Carnevale, "estos dos bonos (el Bonar 26 y 27) que términos reales son lo mismo, se muestran como dos bonos que han tenido un marcado proceso de cambio de manos entre grandes fondos internacionales. Se dan dos movimientos. Aquellos que están vendiendo para mudarse a otros activos por la suba de tasa en Estados Unidos y los que compran el bono buscando el rendimiento. Lo bueno es que no se registra por ahora salida de capitales, sí un cambio de tenencia entre grandes fondos del exterior". Esta tendencia se nota más claramente en el Bonar 2027, que en 2016 no apareció entre los diez más operados, a diferencia del 2026 que ya también había sido el más operado entre los países emergentes.

El tercer bono argentino más operado en el mercado internacional fue el bono a 100 años, que contó con u$s11.243 millones en términos de compras y ventas. Entre los instrumentos locales, los más operados fueron claramente las Letras del Banco Central, con u$s22.841 millones.

Entre 2015 y 2017 Argentina duplicó su ponderación en el market share de mercados emergentes. Mientras hace dos años era el 2,8% del total, en el último año fue 5,8%. De todas formas, el incremento más pronunciado entre los activos argentinos operados por los grandes fondos se relaciona con los bonos corporativos: creció 79,7% en 2017 y llegó a u$s24.236 millones. Los bonos soberanos tuvieron un incremento interanual de 20,4% (finalizaron en u$s115.817 millones), mientras que los instrumentos del mercado doméstico sufrió una reducción en el volumen operado de 7,64% por lo que registró un total de u$s88.892 millones.