El Banco Central estableció encajes de hasta el 23% para los préstamos en dólares que los bancos locales toman en el exterior. Según la Comunicación "A" 6595, la autoridad monetaria determinó que el encaje será de 23% para créditos de hasta 29 días; 17% para plazos hasta 59 días; 11% para las líneas de 180 a 365 días; y cero para los que superen el año.

Desde el BCRA indicaron que la norma busca "homogeneizar los requisitos de liquidez que se le exigen a las entidades financieras para distintas formas de fondeo internacional", eliminando distorsiones.

En el mercado, no obstante, señalan que la medida busca desalentar los giros que venían recibiendo algunos bancos de sus casas matrices en el exterior para apostar a las altas tasas de interés vía compra de Leliq o Lecap, poniendo fin así a esta bicicleta financiera que estaban haciendo algunas entidades de origen extranjero.

Desde el BCRA aclararon el viernes que "no hay nada en esta regulación que limite el libre movimiento de capitales". "No afecta la posibilidad de que cualquier individuo, residente o no, realice plazos fijos o adquiera Lecap", afirmaron.