Después de sortear con éxito el debut del esquema de banda cambiaria para contener al dólar, el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, enfrenta esta semana su segundo desafío. Lejos de aquellos supermartes que una vez por mes ponían el foco en qué porcentaje del vencimiento se lograba renovar, esta vez la clave está en que pueda liberar pesos sin generar una presión extra sobre el dólar. En el mercado creen que con la tasa en los niveles actuales, los que salgan de Lebacs volverán a apostar por activos en pesos, con las Lecaps y los plazos fijos en la mira.

"El verdadero partido se juega en las Lebacs", comentaba el viernes el jefe de la mesa de un banco extranjero, que valoraba el hecho de que hayan domado al dólar, pero sabía que esta semana el BCRA se jugaba una parada clave. Guido Sandleris ya mostró las cartas y anunció que de los $231.000 millones que vencen en Lebacs, sólo ofrecerá entre $100.000 millones y $150.000 millones, que podrán ser suscriptas por cualquier inversor, excepto por los bancos. Ese margen que deja Sandleris y que definirá en plena licitación, va a depender de cómo será la presión sobre el tipo de cambio mañana, después de un día sin operaciones por el feriado de hoy.

Otro dato que hay que tener en cuenta es que de los $231.000 millones que vencen, los bancos tienen poco menos de $25.000 millones. Así, en el mercado ya especulan que liberará entre $80.000 y $90.000 millones, incluyendo la tenencia de los bancos, que no pueden renovar.

"Los inversores no bancos que no puedan renovar Lebacs van a seguir estando en el mundo pesos. Ajustó su cash flow y va a tratar de mantenerse en estas tasas. No creo que haya presión sobre el dólar, aunque va a depender de que mantenga el nivel de la tasa", destacaron desde la mesa de dinero de otro banco, aunque advirtieron: "de todos modos hay que ver qué pasa. Quizá si el dólar sigue bajando también despierta algo de demanda".

En ese sentido, en el mercado especulan con que los inversores que salgan de Lebacs irán a plazos fijos o a las Lebacs que licitará Hacienda, de manera coordinada con este vencimiento. "Las Lecaps serán el principal instrumento de absorción y, si bien en agosto absorbieron el 77% del vencimiento neto, su efectividad dependerá del mantenimiento del apetito por moneda local en los nuevos niveles de tipo de cambio", explicó en su informe semanal la consultora Delphos Investment, que calcula que la renovación parcial generaría una expansión monetaria de entre 6,4% y 9,4% de la Base Monetaria actual, dependiendo de si el BCRA coloca los $100.000 o $150.000 millones que ofrece.

"La apuesta del Gobierno es que se vaya a plazos fijos, que vuelva el rol de los bancos captando pesos", comentaron en otro banco de primera línea. En el mercado destacan que los fondos de money market, los famosos t+1, están reemplazando las Lebacs con Lecaps, que tienen un mercado secundario cada vez más liquido. "Eso se ve en las tasa de estas letras, que ha mejorado un montón y están operando al 52%, 53% y hasta 54% anual", sostuvo un operador. "Ahí no sólo están entrando los FCI sino también muchas compañías de seguro que se quedaron sin Lebacs", agregó.

El gerente financiero de un banco local reconocía que ellos canalizarán sus fondos las Leliqs, como probablemente hará el resto de las entidades, aunque reconocía que hay cierta reticencia de algunos bancos extranjeros de dejar sus pesos a las letras del BCRA. De hecho, el jueves de la semana pasada, había un extranjero comprando cheques al 70%, y el comentario en el mercado era que por regulaciones estaba limitado a comprar Leliqs, que ofrecían una tasa del 72,6%.

"Por la altas que estamos pagando los bancos lo mas probable es que una gran parte se vaya a plazos fijos. Los bancos grandes están pagando 52% anual por un millón de pesos", reconocía esa fuente.

Mañana será un día clave y Sandleris lo sabe. En las últimas ruedas el titular del BCRA fue aceitando contactos con banqueros para que le den su respaldo yendo a Leliqs, más allá de que los que pueden presionar sobre el dólar son los inversores no bancarios ya que las entidades tienen prácticamente cubierto su cupo de tenencia en moneda extranjera. Que no haya subido los encajes para este desarme de Lebac fue un guiño a los banqueros que hace 10 días había anticipado su vice, Gustavo Cañonero, cuando en una reunión en el Salón Bosch les dijo que esa medida iba a depender "de cómo se porten", pidiendo colaboración para llevar sus pesos a Leliqs. Cañonero cumplió. Ahora quiere que los bancos cumplan.