El ministro de Hacienda, Nicolás Dujone, "analiza la coyuntura" y el impacto de la evolución del dólar junto al presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a pesar que el tipo de cambio estuvo fuera de la agenda en la reunión de Gabinete.

"No hablamos del tipo de cambio", afirmó el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra.

Y agregó: "Que no hablemos de un tema técnico en el Gabinete porque hay un tema con una agenda prevista, no quiere decir que el Ministerio de Hacienda no esté analizando la coyuntura y conversando con el Presidente y el jefe de Gabinete las medidas que pueden hacer falta".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consultada sobre la misma problemática, respondió que "cuando haya que anunciar medidas lo hará el Ministro de Hacienda".

"Hoy no se habló del tema y venimos a hablar de los temas tratados por el Gabinete", concluyó.