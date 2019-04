*Enviado especial a Washington D.C.

Bien temprano, justo antes de la polémica declaración sobre las elecciones argentinas que hizo Christine Lagarde en la conferencia de prensa inaugural de esta Asamblea de Primavera del FMI, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, conversó durante media hora con su vice, David Lipton. El economista norteamericano lo recibió en su despacho de la calle 19 acompañado por Roberto Cardarelli, el funcionario encargado de supervisar la marcha del programa firmado el año pasado con el gobierno de Mauricio Macri.

La reunión fue cordial, según las fuentes de la delegación argentina consultadas por BAE Negocios, pero Lipton no se movió ni un milímetro de su posición: el Banco Central no puede usar los dólares del FMI para intervenir en el mercado cambiario hasta que el dólar no se escape de la "zona de no intervención" pactada en octubre. El límite superior de esa zona se va actualizando mes a mes y hoy ronda los $51,50. Recién si supera ese valor, el Central podría salir a vender reservas. Y solo 150 millones de dólares diarios. En lo más álgido de la corrida que llevó el dólar a $42, cuando renunció Luis Caputo, el Central llegó a "quemar" más de 1.000 millones en un solo día.

La trayectoria de Lipton, un halcón alineado con el ala dura del partido demócrata que hoy representa a Donald Trump en el FMI, indica que Nicolás Dujovne no debería esperar flexibilidad de su parte. Y mucho menos debería creer que puede torcerle el brazo o convencerlo de que su carrera en el Fondo corre peligro en caso de que el segundo programa colapse, como el firmado inicialmente en junio.

El primer trabajo de Lipton, entre 1981 y 1989, fue como miembro del staff del FMI. Acá hizo sus primeros palotes tras graduarse de PhD en Harvard, donde se hizo amigo y compañero de tenis del célebre secretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers. Pero el salto a la política lo pegó de visitante, en 1989, cuando voló a Polonia con Jeffrey Sachs para armarle desde las sombras y en un par de días y noches sin dormir el plan económico al partido Solidaridad, que venció al comunismo en ese país mientras se derrumbaba la Unión Soviética.

En 1993, Bill Clinton lo nombró subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales. Lo apodaban el "Jeffrey Sachs seguro" (safe Sachs), porque no discutía la ortodoxia del FMI, como sí lo hacía su antiguo compañero de aventuras en Polonia. Lo central era que abonaba la idea de que durante las crisis cambiarias hay que subir la tasa de interés todo lo que haga falta, incluso al costo de una severa recesión como la que atraviesa ahora Argentina. Lo cuenta el periodista del The Washington Post Paul Blustein en su libro "The Chastening" ("La Penitencia"), lectura obligatoria para quien quiera comprender el funcionamiento del Fondo.

Su consagración como "duro" llegó en 1997, cuando aterrizó como subsecretario del Tesoro en Seúl, en plena crisis asiática, para avalar las gestiones de emergencia que había iniciado en la capital coreana una misión urgente del FMI. No solo doblegó la resistencia del banco central coreano a subir sus tasas de interés sino que también lo forzó a abrir su sistema bancario al capital extranjero, haciéndose eco del lobby de Wall Street, donde más tarde trabajaría durante varios años, antes de volver al FMI.

Según cuenta Blustein, en esa misión también curtió su piel de político. Al principio estaba de incógnito, pero cuando la prensa lo fotografió al salir del Hilton de Seúl y su cara empezó a aparecer en la prensa y en las movilizaciones anti FMI y antiEEUU, llegó a registrarse en otra habitación y con nombre falso. Un defensor del tipo de cambio flotante dispuesto a todo.