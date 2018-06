Tras el cierre de los mercados financieros internacionales, el Gobierno conseguirá hoy 15.000 millones de dólares a tasa cercana a 4%, aunque provendrá del prestamista "de última instancia". El primer desembolso del Fondo Monetario Internacional llegará hoy una vez que el directorio ejecutivo del organismo apruebe el acuerdo alcanzo entre el Gobierno nacional y el staff del FMI por 50.000 millones hasta 2020. La mitad de este primer giro de dólares se destinará a reforzar las reservas del BCRA y al Tesoro nacional, que lo irá subastando en el mercado.

El órgano máximo de decisión del FMI sesionará hoy con un temario de tres tópicos: la aprobación de dos informes del Artículo IV (para Omán y Lituania) y, más relevante, el aval del Fondo Monetario al pacto de asistencia financiera para la Argentina. Una vez que el directorio dé luz verde al acuerdo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas recibirá 7.500 millones de dólares "con fines presupuestarios". La cartera dirigida por Nicolás Dujovne realizará subastas diarias de esos fondos por medio del Banco Central. De hecho este mecanismo arrancó el lunes y continuó ayer, con resultado desierto. La otra mitad engrosará directamente las reservas de la entidad reguladora.

El primer pago del FMI será el más significativo a priori, representará el 333% de la cuota argentina en el organismo y tiene como única condición la aprobación por parte del directorio. La tasa que pagará este primer envío, de acuerdo a lo publicado por el Gobierno nacional el día del anuncio oficial, sería de 3,96%. El cálculo de esta tasa, de todas formas, dependerá del valor de la unidad de medida que utiliza el organismo, los Derechos Especiales de Giro (DEG). El resto de los desembolsos serán trimestrales y tendrán condición de "precautorios" (el Gobierno podría no tomarlos si consiguiera acceso nuevamente al mercado internacional). Cada giro sería cercano a los 3.000 millones de dólares y pagará una tasa levemente inferior a 2%, mientras tanto no supere los 187,5% de la cuota nacional. Los giros consiguientes requerirán además que el país apruebe las revisiones trimestrales de objetivos: el primero tendrá lugar el 15 de septiembre.

Respecto al impacto que pueda tener en la demanda de dólares el colchón de divisas que conseguirá el Gobierno nacional, el economista jefe de la consultora Radar, Martín Alfie, "todavía es incierto, no puede asegurarse nada. La calma relativa de estos dos días en relación a lo de la semana previa no implica que la corrida haya terminado. De hecho hubo varios días de tranquilidad luego del anuncio con el FMI y se reactivó de un día para otro. Que aparezca oferta en el mercado podría llegar evitar ver días de subas con poco volumen como los últimos de Sturzenegger, pero no se puede descartar nada", consideró.

Tras la sesión del board del organismo financiero, se espera la publicación de un informe del staff del FMI con consideraciones sobre el acuerdo argentino. El Gobierno ya hizo su parte con la presentación del memorándum de políticas económicas y financieras con las cuales buscará cumplir las condicionalidades del acuerdo con el Fondo Monetario.