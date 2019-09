Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, aseguró que el organismo multilateral ve al candidato presidencial Alberto Fernández como "un hombre razonable" y consideró que entre ellos puede haber "una buena relación" si es el más votado el 27 de octubre.

El economista argentino, consultado sobre qué podría suceder en el vínculo con el FMI si asume Fernández, planteó: "Es posible una buena relación entre el FMI y él. Lo ven como a un hombre razonable".

Loser también dio su punto de vista acerca de por qué el Fondo decidió postergar el quinto desembolso de US$5.400 millones. Aunque reconoció la incertidumbre electoral como factor, expuso que "el FMI no hace el desembolso porque no hay seguridad en cuanto a la financiación de Argentina".

"La deuda del gobierno argentino es muy alta, por eso el FMI se mueve con cuidado", sostuvo en diálogo con el programa Crónica Anunciada, por radio Futurock.

Para Loser, el FMI, conducido desde ayer por la flamante directora búlgara Kristalina Georgieva, no quiere que el préstamo sea usado para cubrir la "fuga de capitales", ya que eso debilita aún más el frente financiero del país.

Aún así, aclaró que "la presencia de Georgieva no tiene ningún impacto en el no desembolso del FMI a la Argentina", ya que entiende que la decisión de no enviar el dinero la precede.