El Gobierno amplió hoy una emisión de Letras del Tesoro por 60 millones de dólares, con vencimiento en 2019, en el marco de una “estrategia financiera integral”.

La decisión se tomó a través de una resolución del Ministerio de Finanzas publicada este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Luis Caputo, por un monto de hasta valor nominal original 60 millones de dólares”, según el texto oficial.

Estas Letras “se colocarán conforme las normas de procedimiento aprobadas mediante la resolución 162-E del 7 de septiembre de 2017 del Ministerio de Finanzas”, puntualizó esa cartera.

La semana pasada el Ministerio de Finanzas refinanció la totalidad de los vencimientos de Letes, en una licitación en la que se adjudicaron US$ 400 millones a 196 días, con vencimiento el 10 de agosto próximo; y la misma cantidad a 364 días, con vencimiento el 25 de enero de 2019.

La emisión recibió una oferta US$ 4.915 millones, de los cuales US$ 3.174 millones fueron órdenes para la Letra a 196 días y US$ 1.741 millones para la de 364 días.