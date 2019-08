Aún cuando el presidente Mauricio Macri preveía que un triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en las PASO podía generar una fuerte suba del dólar, como finalmente sucedió el lunes pasado, desde el Ejecutivo nacional recién anunciarán entre hoy y mañana un paquete de medidas económicas destinado a contener el incremento de precios pero también con el objetivo de enviar una señal a una parte de los sectores medios que le quitaron su apoyo en las urnas.

Hasta el martes último cuando el jefe de Estado brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada no había ninguna propuesta en concreto. "He instruido al equipo económico para que preparen las medidas económicas para cuidar a los argentinos", se limitó a decir Macri, sin dar detalle alguno sobre lo que podrían anunciar hoy. Los principales encargados de darle forma a ese pedido son los ministros Nicolás Dujovne, de Hacienda; Dante Sica, de Producción; y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, que trabajan con total hermetismo.

Hermetismo en el Gabinete ante la serie de rumores que circularon ayer

Desde temprano, ayer, comenzaron a entrar y salir de Balcarce 50 funcionarios y aliados del macrismo. Uno de los primeros en reunirse con el presidente fue el embajador argentino en España, Ramón Puerta, con la excusa de conversar sobre la nueva ruta área Iguazú-Madrid y los alcances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. A la salida del encuentro, en un breve diálogo con periodistas acreditados, el ex gobernador de Misiones señaló que "el dólar estaba atrasadísimo" y puso a su empresa como ejemplo: "Yo vivo de la exportación de yerba mate y con un dólar atrasado no se puede vender. Lo que hay que buscar es que no se traslade a la inflación".

En simultáneo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió la visita del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien estuvo ausente en el búnker de la alianza Juntos por el Cambio el domingo pasado. En su distrito, el oficialismo perdió por 17 puntos.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, -muy cuestionado dentro del Gabinete- almorzó con Dujovne, Sica y Frigerio para evaluar las diferentes propuestas que buscan revertir el actual escenario, tanto económico como electoral. También desfilaron por el primer piso el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el presidente de la AFIP, Leandro Cuccioli; y Sandleris.

"El equipo económico y el ministro de Hacienda están reviendo una serie de medidas como le pidió el presidente", dijo Cuccioli al retirarse de la Casa de Gobierno. Sobre la posibilidad de modificar el esquema impositivo, puntualizó que es potestad "del Congreso". Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional sí podrían subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, como propuso la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al presidente en el encuentro que tuvieron en la Quinta de Olivos tras las PASO. En cambio, para otorgar moratorias impositivas a las pymes -otro de los pedidos de la diputada nacional- sería necesario que lo apruebe el Parlamento.

El Ejecutivo apurará la convocatoria del Consejo del Salario para discutir el sueldo mínimo

Según fuentes gubernamentales, otras de las medidas económicas que están en estudio son anticipar la actualización de las jubilaciones y ofrecer créditos blandos. Además, desde la administración central apurarán la convocatoria al Consejo del Salario para discutir un aumento del sueldo mínimo, que actualmente es de $12.500. Si bien circuló la versión de que también evaluaban subir de $4 a $6 por dólar las retenciones, el ministro Etchevehere lo negó a través de su cuenta de Twitter.