Con el desembolso del FMI en "stand by" hasta luego de las elecciones, el Gobierno sale en búsqueda de los dólares del campo. El Ejecutivo decidió acelerar el pago de las retenciones por dólar exportado a sólo cinco días de declarado el embarque de los granos por parte de la cerealeras. La medida, que tomó de sorpresa a la exportación, tuvo su efecto en el precio de los commodities, que retrocedió.

Según se puede leer en la resolución 78 publicada ayer en el Boletín Oficial: "la actual coyuntura económica viene determinando, por razones de público conocimiento, la necesidad de adelantar el ingreso de los derechos de exportación". El Gobierno busca hacerse ahora más rápido de los dólares del campo ante la acuciante necesidad de divisas.

La media no alcanza las 9,8 millones de toneladas de maíz y 6,2 millones por trigo ya declaradas

Hasta ayer, la exportación pagaba la retención por el porcentaje que tenía cada cultivo al momento que lo declaraba, mientras que el peso por dólar exportado se depositaba al despachar la mercadería. Ahora este último deberá ser abonado con el mismo régimen que tiene la soja, es decir, cuando se hace la declaración. El nuevo régimen afecta al trigo, cebada y maíz, entre otros.

El problema para los productores es que las retenciones están atadas al tipo de cambio. Si el valor del dólar sube, el productor paga menos tributo, algo que en el actual contexto económico es factible. Ahora, con esta nueva obligación, se espera que el derecho de exportación sea más alto.

Distintas fuentes de la industria adelantaron que su efecto inmediato es que cambia la política financiera de cada exportador dado que antes cada cual administraba el pago teniendo en cuenta el momento en que se depositaba el derecho de exportación y el valor del grano en esa fecha. Ahora se deberá agregar la contingencia de pagar antes.

Esto se tradujo en una baja de los precios al productor. El trigo cayó 2,5%, al pasar de US$160 la tonelada a US$156; y el maíz retrocedió 1,5%, su cotización quedó en US$128, dos dólares menos que el martes.

En pocas palabras, el que pierde es el productor, ya que hasta ayer la exportación le podía ofrecer un mejor precio, suponiendo una suba del tipo de cambio a futuro. Esto permitió adelantar trigo y maíz de la campaña 2019/2020 en grandes volúmenes.

Las mismas fuentes resaltaron que la nueva norma perjudica en especial a las empresas nacionales que hacen operaciones ocasionales y que no tienen cuenta en dólares en el exterior para financiar precisamente el flujo de los derechos de exportación. La opción entonces es buscar créditos en el mercado local, que hoy no existen. Por ende, las futuras ventas serán entregadas a las grandes firmas.

La norma perjudica a las empresas argentinas que no pueden recurrir al crédito nacional

Para el agro, la jugada del Gobierno no sería tan buena, porque no sólo no recaudará más dólares sino, y sobre todo, porque hará que el valor de los granos sigan retrocediendo.

Según los datos publicados por Agroindustria hasta el momento ya se declararon 9,8 millones de toneladas de maíz y 6,2 millones de trigo de la campaña nueva. Como la medida no es retroactiva, la exportación lo pagará el próximo año con un dólar más alto, o mejor dicho, una menor retención. Esto desde ya afectará al próximo gobierno.