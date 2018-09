Confiado por la renovada calma de los mercados financieros, que reaccionaron bien ante el desarme de Lebac vía Leliq, Lecap, encajes y venta de reservas, el Ministerio de Hacienda anunció sobre el cierre de la semana pasada una nueva licitación de Letes que se suscriben en pesos y pagan en dólares. Intentará ofrecer una tasa de interés menor a la que pagó hace dos semanas, en plena tormenta financiera y cambiaria: la mínima esta vez será de 6%, piso 1 punto menor al que ofreció en ese entonces.

Las Letes que se emitirán serán en dólares, aunque se pueden suscribir en pesos o en la divisa estadounidense. El vencimiento será el 12 de abril de 2019 y la incógnita será cuántos de los dólares que se suscriban deberá pagar el Tesoro. Y, por ende, qué tasa deberá ofrecer en ese momento para que no presione sobre el tipo de cambio.

Tal como afirmó el comunicado enviado por Hacienda, esta semana " la recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles". De esta forma, Hacienda continúa con el cronograma de licitaciones de Letes, que es una de las claves del programa financiero con el cual busca convencer a los mercados de que no habrá más rupturas de la estabilidad cambiaria.

En su última licitación Hacienda ofreció una tasa muy alta y aún así sólo logró rollear el 70%

Según los números publicados por Hacienda cuando el ministro Nicolás Dujovne presentó el plan déficit cero, un roll over de 60% de todas las Letes de acá a fin de año bastaría para cerrar el programa financiero y dar garantía de cumplimiento en los pagos de deuda. Hace dos semanas la renovación fue de 70%, número que a primera vista no luce mal pero que fue alcanzado junto con una tasa de 7%. El análisis generalizado fue, en ese entonces, que ante una tasa tan alta en dólares el roll over se había quedado corto, para un activo que se suscribe en pesos. Con un poco más de confianza, en un ambiente que luce al menos temporalmente más calmado, el Gobierno se anima a ir por una tasa incluso menor.