El ministerio de Finanzas salió a acompañar al Banco Central en la mega licitación de Lebac con la emisión de dos bonos en pesos a tasa fija por una cifra cercana a los u$s3.000 millones, que permitió quitarle presión el dólar y frenar en principio la corrida cambiaria desatada hace tres semanas.

La cartera conducida por Luis Caputo anunció ayer al mediodía de manera sorpresiva la reapertura de los títulos Bote 2023 y Bote 2026 lanzados en octubre de 2016, con una tasa del 20% y 19%, respectivamente. Es que si bien el cupón que pagan es del 16% y del 15,5% anual en cada caso, el precio de corte de la operación fue de $884 por cada $1000 nominales para el título a cinco años y de $868,20 para el que vence dentro de ocho.

"Estos son exactamente los precios del mercado a los que han estado cotizando en estos días", explicó Caputo en una conferencia de prensa organizada para detallar los resultados de la colocación, acompañado por su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En cuanto al monto ofertado, estuvo en torno a los u$s3.000 millones y si bien se habló de la participación de grandes fondos de inversión del exterior como Black Rock o Templeton, el ministro de Finanzas no precisó qué porcentaje de los bonos fue comprado inversores extranjeros. "No lo podemos saber porque participan a través de bancos locales", se evadió el funcionario cuando fue consultado al respecto.

En ese sentido, resaltó que no hubo participación por parte de entes públicos.

Para el Bote 2023 se recibieron ofertas por $38.147 millones, de los que se adjudicaron $36.872 millones, en tanto para el Bote 2026 se recibieron órdenes por $36.888 millones de los cuales fueron adjudicados $36.378 millones.

Caputo recordó que el Gobierno no tiene planeado hacer ninguna colocación de deuda en el mercado internacional durante este año, luego de la emisión de u$s9.000 millones en enero, antes de que comenzara la volatilidad. "Tal vez no tengamos que acudir en el 2019 por las negociaciones con el FMI", señaló.

El ministro destacó que la operación "fue hecha en uno de los peores días para los mercados emergentes y no hubo ningún problema", por lo que fue leída como "un voto de confianza para el país, para el Gobierno, y para el presidente". "Esta es la muestra más contundente de apoyo y es una señal que no le pasa desapercibida a nadie, aunque no quiero hacer futurología", apuntó.

Caputo aseguró que "no hay un problema de financiamiento para el país". "Lo que hacemos es reconocer que existe un nuevo escenario mundial de mayor volatilidad", simplificó el funcionario.