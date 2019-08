El Ejecutivo no sacará mañana el decreto para anunciar una ley de semillas tal como habían dado a conocer ayer desde Casa Rosada. El mismo no es compartido por las entidades del campo y mucho menos por las empresas.

Todos los dardos apuntan al jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago del Solar, como el gestor de la iniciativa.

Fuentes de las entidades y semilleras culparon al ex integrante del Consorcio Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) de promover no sólo el no pago de simientas para algunos productores y también la eliminación del sistema Bolsatech creado especialmente para el control y análisis de la mercadería en los puertos. Estos puntos estaban redactados en el DNU.

Varios presidente rurales llamaron a Del Solar para "retarlo" por querer sacar un decreto con fines "electoralistas" y más aún en la actual situación "delicada" por la que atraviesa el país.

Ayer en Coninagro comenzó a sonar fuerte el rumor de que el Presidente sacaría finalmente un decreto. Semanas atrás se escucho hablar del tema. La información había sido confirmada tanto por fuentes de la Casa Rosada como de la cadena semillera.

El mismo habría sido un guiño para la Federación Agraria Argentina (FAA), que pide un mayor acceso de productores al "uso propio". El DNU confirmaría que los productores que facturen hasta $10 millones por año no pagarán por la semilla, principalmente en los de uso regional.

La noticia no caería para nada bien en las empresas, dado que no tendrían retribución alguna por la tecnología. Además los futuros contratos serían de orden público.