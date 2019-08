El ministro de Producción, Dante Sica, anunció ayer una reducción a 0% del IVA que pagan las empresas por la venta de algunos productos de la canasta básica alimentaria. El Gobierno sumó de esta forma una nueva medida poselectoral en la búsqueda "de absorber el impacto de la devaluación sobre los precios", tal como afirmó Sica. La expectativa es que la efectividad del programa en su intención de moderar los incrementos de precios sea entre baja y nula, ya que sólo apunta a que las empresas tengan un alivio en sus costos. La lista de alimentos anunciada ayer por Producción no incluye a carnes y pollos.

La medida apunta a aliviarle costos a la oferta y moderar así el pass through

Los productos alcanzados por la norma son: pan, leche sachet y UAT, aceite girasol y mezcla, huevos, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar.

En esencia el plan no consiste en una reducción del 21% de los precios que abona el consumidor (o de 10,5%, como el caso del pan que paga esa alícuota). De hecho, la medida no implica un control de precios sino que busca atacar la suba de precios por el lado de aliviar las cargas de costos de la oferta, es decir de las empresas. Y consiste en términos concretos en que no tendrán que pagar el IVA por las ventas de sus productos.

Las empresas pagan IVA por sus compras y por sus ventas. En este caso, la exención del abono a la Afip por sus ventas implicará un alivio para las cadenas, que en estos días verán incrementados muchos de los costos que pagan por sus insumos, a causa de la devaluación. La reducción a 0% del IVA por sus ventas busca facilitarles la posibilidad de moderar las remarcaciones.

En ese sentido, al no implicar un control de precios, la dinámica de remarcación de los productos alcanzados por la nueva norma, que tendrá vigencia hasta fin de año, dependerá de la decisión de las empresas. Si tienen la posibilidad de hacerlo, y deciden mejorar sus márgenes de ganancia, podrán. En cambio, si la fuerte caída del poder adquisitivo generada por la devaluación no lo permite, podrán mantener sus márgenes o al menos moderar su caída.

El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, explicó: "No van a bajar los precios. En el mejor de los casos se va a generar un buffer entre toda la cadena y el consumidor final y el aumento de los precios al consumidor va a ser menor al que hubiera sido sin la medida".

Coincidió el economista de Eco Go, Juan Ignacio Paolicchi: "En este contexto de devaluación el impacto va a ser nulo o moderado. Al no cobrarle el IVA, la búsqueda es que las empresas decidan. Pueden trasladar menos a precios y compensar el margen porque no pagan IVA. La otra opción es trasladar igual a precios y aumentar el margen. Depende de ellas y la apuesta es a que la falta de demanda no les convalide la suba. Yo creo que muchas van a decidir aumentar márgenes".

Que los precios se moderen, o que no lo haga, dependerá de la decisión empresaria

Una de las grandes sorpresas del anuncio fue que las carnes y los pollos, alimentos fundamentales y que sufrieron caídas superiores al 10% interanual en su consumo interno, no estuvieran incluidas. Además, esta semana se registraron aumentos de 15% en las carnicerías (ver página 6). Sica afirmó que la razón reside en que se están negociando acuerdos con el sector. Al cierre de la edición, desde los supermercados y frigoríficos afirmaron desconocer las conversaciones.