Con el objetivo de abrir las importaciones, el Gobierno planea eliminar los "valores criterio" en forma generalizada, con lo cual las mercaderías de diferentes rubros industriales ingresarían a la Argentina sin un precio mínimo.

Luego de que BAE Negocios diera a conocer la acción oficial sobre el sector del calzado, fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) admitieron ayer a este medio que la idea del Gobierno es eliminar los valores de referencia "en forma general", aunque no se sabe si habría algunas excepciones.

Por su parte, fuentes de empresas nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal); en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte); y en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria confirmaron que las respectivas medidas de desprotección industrial están en marcha y se darían a conocer en el Boletín Oficial en el corto plazo.

El Gobierno está decidido a abrir importaciones, porque no cree en precios de referencia

Desde los sectores involucrados plantean que los argumentos oficiales "no son consistentes; lo que dicen en el Ministerio de Producción es que no hay tantos casos para que tenga sentido que haya valores criterios. Lo que omiten decir es que van a facilitar la subfacturación, porque vamos a ver un show de baratijas". En este sentido, apuntaron que "ahora los importadores no traen más volumen por el mercado destruido por la recesión. Y si encima sacás los valores mínimos, desaparece la industria".

Después de reuniones con varios empresarios, las fuentes de la DGA argumentan: "No sé si se puede volver atrás. Estas son herramientas que no tienen resultado. El contrabando y la subfacturación siguen estando". De acuerdo con un documento de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), la entidad ya anticipó a sus socios que "fruto del trabajo en conjunto con la Dirección General de Aduanas", en el corto plazo "se publicará una resolución que eliminará todos los valores criterio del Capítulo 64 (calzado)".

Los "valores criterio" -establecidos por la Aduana- son los precios mínimos para la importación de determinados bienes y desde hace dos décadas son utilizados para combatir la evasión fiscal, y en especial la subfacturación. Los valores criterio constituyen uno de los instrumentos con que cuenta el Estado para enfrentar la evasión y combatir las prácticas de subfacturación. Un punto llamativo es que a fines del 2018, el propio Ejecutivo estableció nuevos valores criterio para globos de caucho, mercadería comprendida en la Nomenclatura Común del Mercosur.