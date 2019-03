Hay una combinación del factor externo y un poco del rechazo del mercado al aumento de la AUH. En una economía que está falta de dólares, cualquier desvío de la meta fiscal va a traer estos cimbronazos. Nosotros creemos que se tendría que calmar un poquito a partir de la segunda quincena de marzo porque va a entrar algo de la liquidación de la cosecha. Pero el Gobierno hace mal en confiarse ya que, en general, en los años electorales la liquidación tiende a bajar entre 10 y 15%. Y si llegamos a ese momento con incertidumbre electoral y un esquema de flotación con mucha distancia entre piso y techo, la decisión del exportador va a ser no liquidar porque las posibilidades de una devaluación son altas. La demanda de dólares no va a ser satisfecha sólo con la cosecha. Si el Gobierno no logra ganar algo de libertad con el Fondo, el mercado va a estar muy difícil a partir de mayo probablemente.

*Socio de PxQ