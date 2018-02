El Gobierno nacional comenzará hoy a colocar letras del Tesoro en dólares por u$s700 millones, en una licitación que reflejará la suba de tasas registrada en EE.UU. durante febrero. Es que el ministerio de Finanzas emitirá u$s400 millones a 126 días y u$s300 millones a 203 días y pagará por ellas lo mismo que había fijado para Letes de mayor plazo cuando las renovó hace dos semanas.

Ezequiel Zambaglione, de Max Valores, advirtió que "el alto nivel de prorrateo" que se registró en la última renovación de Letes "sugería que el mercado le iba a pedir más tasa", por lo que "en la licitación de hoy van a pagar más, 2,85% para 126 días cuando antes pagaban eso para 200 días y 3,1% para 203 días", que antes pagaron para la Letra de 365 días.

En la emisión concretada el 7 de febrero coincidió con el lanzamiento de un exitoso bono en pesos con "cláusula gatillo" que logró captar el interés de los inversores y dejó en un segundo plano a las Letras, cuya sobresuscripción fue de 1,3 veces contra una oferta que solía llegar a ser de más de tres. Ahora en el mercado esperan que el volumen vuelva a su nivel frecuente, por más que compita con la renovación de $492.000 millones de Lebac del Banco Central.

Para el analista financiero Christian Buteler, "el bono con cláusula gatillo tenía condiciones muy ventajosas" que hizo que parte de los fondos que en general van a parar a las Letes se dirigieran a ese nuevo título, algo que probablemente no vuelva a repetirse porque la Lebac no garantiza per se un rendimiento por arriba de la inflación.

"Están subiendo las tasas a nivel general, las Letras no van a ser la excepción y tuvieron que adecuarse, en línea con lo que sucedió con el riesgo país", añadió Buteler.

Es que el rendimiento de los bonos de Estados Unidos a diez años dieron un primer salto con el cambio de autoridades en la FED y luego otro más cuando se dio a conocer que la inflación de enero en EE.UU. había sido superior a la esperada, lo que lo llevó al 2,9%.

Lo cierto es que el riesgo país de la Argentina se mantiene en 392, 42 puntos ó un 12% más alto que en diciembre, con el cambio de metas de inflación para este año. Así, nuestro país encabeza el ranking de países de la región que más se perjudicaron con esta tormenta de verano, después de Ecuador, en tanto el resto o bien lo redujo o no varió respecto a fin de año.

Incluso en el mercado comentan que estas dificultades impiden una nueva salida al mercado internacional del Gobierno, ya que la TIR de los bonos largos ascendió hasta llegar a ubicarse entre el 6,9% y el 7,9%, lo que obligaría al ministro Luis Caputo a convalidar tasas muy superiores a las que obtuvo en enero, cuando se anticipó a esta esperada turbulencia.

Por lo pronto, la licitación de las Letes comenzará a las 10:00 y finalizará las 15:00 del miércoles, y se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta 50 mil dólares, para priorizar a los ahorristas más chicos.

Para las Letras a 126 días el precio de suscripción será de 990,26 dolares por cada 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual implícita de 2,85%.

En los títulos con vencimiento a 203 días el precio de suscripción será de 983,05 dólares por cada 1.000 de valor nominal, que equivale a una tasa nominal anual implícita de 3,10%.

Mientras tanto, el Banco Central saldrá a renovar 492.000 millones en Lebac y en el mercado esperan que la autoridad monetaria suba la tasa de la Letra más corta a 27,25%, ya que es lo que viene marcando en el mercado secundario, en donde el BCRA se viene mostrando muy activo.