El Ministerio de Energía y Minería aprobó hoy el procedimiento para cancelar en 30 cuotas mensuales y a partir de 2019 deudas por US$1.583 millones con una veintena de compañías petroleras, correspondientes a obligaciones del 2017 del ya caducado Plan Gas, creado por el gobierno anterior.

La mitad de esos compromisos -por US$792,1 millones- estaban pendientes de pago con YPF, según precisa la resolución 97 de la cartera que conduce Juan José Aranguren y se publica hoy en el Boletín Oficial.

La medida detalla el mecanismo para cancelar las compensaciones aún no liquidadas en el marco del programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural, y de aquellos que incluyeron a Empresas con Inyección Reducida y a los Nuevos Proyectos de Gas Natural.

Los dos primeros planes fueron creados a lo largo del 2013 por la ex Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, dependiente del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a fin de aumentar la producción de gas natural, reducir importaciones y estimular inversiones en exploración y explotación, recuerda la resolución 97.

El Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural, en tanto, fue creado en mayo de 2016 a fin de incentivar emprendimientos que no habían sido incorporados hasta entonces "por razones de distinta índole".

Esos programas "obtuvieron una mayoritaria adhesión por parte del sector productor de gas natural, pudiéndose verificar una disminución en el declino de la producción del hidrocarburo en los años 2013 y 2014 y un incremento de la producción de gas natural a partir del año 2015", destaca el Ministerio de Energía y Minería.

Además de YPF, en orden de magnitud los pagos beneficiarán al Grupo Pan American, con US$162,9 millones; Total Austral, US$159,54 millones; Wintershall Energía S.A., US$120,8 millones; y Petrolera Pampa S.A., US$90,9 millones.

Compañía General de Combustibles S.A. y Unitec Energy S.A. cobrarán US$59,3 millones; Petrobras Argentina, Canadian Hunter Argentina S.A. y Atalaya Energy S.A., US$57,6 millones; PBB Polisur S.R.L., US$55,3 millones; Petrobras Operaciones, US$34,3 millones; Petrolera Entre Lomas S.A., US$13,7 millones; y Sinopec Argentina Exploration and Production Inc, US$12,6 millones.

Otros compromisos de menor monto se cancelarán con Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.; Apco Oil and Gas International Inc; Apco Austral S.A.; Northwest; Tecpetrol S.A.; Enap Sipetrol Argentina S.A.; Shell Capsa; O&G Developments Ltd S.A.; Mobil Argentina S.A.; Exxon Mobil Exploration Argentina S.R.L.; Petronas E&P Argentina S.A.; y Gas y Petróleo del Neuquén S.A.

La resolución destaca que las erogaciones de los distintos planes representaron "un esfuerzo financiero significativo del Estado nacional, que sumado a otros programas se tradujo en un fuerte crecimiento de los subsidios energéticos observado hasta el año 2015, y contribuyó al desequilibrio fiscal, que alcanzó hasta el 3,2 % del Producto Bruto Interno, antes de iniciar, en 2016, una progresiva disminución que continúa a la fecha".

En ese marco, durante 2017 "la disponibilidad de fondos presupuestarios y el compromiso asumido de cumplir con los objetivos de reducción del déficit fiscal incidieron en la posibilidad de cancelar las compensaciones resultantes".

Al justificar el plan de pagos aprobado, la medida de Energía y Minería señala que las compensaciones se utilizarán "en gran medida en la realización de las inversiones planificadas por las empresas beneficiarias de dichos programas".

Las compañías que opten por la aplicación del procedimiento previsto deberán manifestar su adhesión en los próximos 20 días hábiles.