Con un buen apetito por parte de los inversores, el Gobierno consiguió renovar ayer el 89% de los vencimientos de letras del Tesoro en dólares de esta semana y pagó un 4,5%, la tasa mínima garantizada para esta licitación.

El Ministerio de Hacienda colocó ayer u$s1.100 millones en Letes a 217 días frente a un vencimiento de u$s1.239 millones. Fue, según el mercado, otro buen punto para la cartera que conduce Nicolás Dujovne, que en las dos subastas previas de este tipo de instrumentos había conseguido renovar la totalidad de los vencimientos.

Según destacaron en el mercado, la tasa del 4,5% anual en dólares (4,54% real efectiva) resultaba "muy atractiva", sobre todo si se tiene en cuenta que el vencimiento de estas letras es antes de 2020, el 13 de septiembre de 2019, con el programa financiero por parte del Gobierno ya cerrado gracias a los fondos del FMI.

En lo que va del año, el Gobierno ya lleva colocados un total de u$s3.100 millones en Letes en dólares (u$s 950 millones a comienzo de año, u$s 1.050 millones a finales de enero y ahora u$s 1.100 millones).

Hoy Hacienda saldrá a tantear el apetito inversor por los activos en pesos; licitará Bonos del Tesoro Nacional con ajuste por CER (inflación) más una tasa del 2,25%, con vencimiento en 2020.