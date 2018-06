Tan sólo un día después de que la Unión Industrial Argentina (UIA) lo solicitara al nuevo ministro de Producción, Dante Sica, el Gobierno decidió volver a difundir las estadísticas completas de comercio exterior desde el mes de julio, en especial de las importaciones, aunque sin identificar a los operadores.

Fuentes oficiales anticiparon a BAE Negocios que el pedido de la central fabril ya había sido aceptado por el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, y ahora "la situación se normalizará durante el mes de julio". El reclamo técnico puntual es que las exportaciones e importaciones se divulguen en forma mensual con una caracterización total, es decir de los 12 dígitos del nomenclador común de los productos y materias primas.

"La idea es volver a informar los 12 dígitos pero sin la identificación de los agentes", plantearon desde el Ejecutivo. El pasado 6 de junio, en medio de una muy tensa y polémica reunión donde estuvieron presentes numerosas cámaras industriales, autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentaron la actualización del Sistema de Consulta de Comercio Exterior de Bienes, donde existe información confidencial bajo el resistido argumento del secreto estadístico.

Diversas fuentes privadas que participaron de la reunión que se extendió por dos horas en la sede del organismo, relataron que se presentaron las posiciones Bolsa, de tipo confidencial, cuando en el mercado existan tres o menos de tres importadores o exportadores. Según los cálculos empresarios, hay 5.011 productos o insumos "confidenciales" sobre los que no existe información detallada que permita la protección. Además, el resto del universo se comunica en forma limitada, a 8 dígitos y no a 12, con la mayor precisión.

El equipo de profesionales de la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externos presentó 19 filminas e intentó justificar por qué el secreto estadístico ahora habilita al Gobierno a no comunicar importaciones y exportaciones, cuando la cantidad de operadores sea inferior a tres. La reacción de las cámaras no se hizo esperar porque no se pueden detectar casos de competencia desleal y tener las estadísticas reales del comercio exterior.

Una de las respuestas oficiales fue que si los empresarios pretenden un sistema mejor, "que presentemos un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la ley 17.622 (que regula el secreto estadístico)", lo cual desató las críticas de los sectores. Asistieron a la presentación la Cámara de los Exportadores (CERA); la alimenticia Copal; la metalúrgica Adimra; la Cámara del Calzado; Cadieel (electrónica, electromecánica y lumínica); la autopartista AFAC; y representantes textiles, entre otros.

El Indec ha vuelto a publicar la información con el anterior formato (8 dígitos) pero apartando aquellos productos que consideran que violan el secreto estadístico, agrupándolos bajo la posición "99999999". Incluso, se podrían dar escenarios peores: datos a 2, 4 o 6 dígitos, donde en un caso extremo sólo se sepa apenas el rubro industrial ("manufacturas textiles") y el valor importado o exportado. Si regresa la información completa, se podrán volver a denunciar casos de competencia desleal.