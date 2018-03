Después de un breve rebote el martes, los inversores volvieron a tomar ganancias ayer y el Merval cedió un 0,60 por ciento.

El foco de las ventas estuvo puesto sobre los papeles energéticos, que son los que acumulan las mayores subas en los últimos días: Central Costanera cayó 5% y Transener perdió 2,97 por ciento.

"A dos semanas de las elecciones legislativas, los inversores no parecen querer asumir nuevas posiciones en activos de riesgos, viendo los altos precios que tienen varios papeles del panel líder", afirmó Eduardo Fernández, analista de Rava.



En la city porteña coinciden en que es probable que hasta el 22 de octubre el mercado local se mantenga altamente selectivo y que tras los comicios se puedan ver incluso algunos ajustes, aunque la tendencia de fondo para la Bolsa local continúa siendo positiva.



"Creemos que de corto plazo el mercado puede llegar a tomarse un respiro, aunque esto no modifica nuestra visión positiva para los activos locales a mediano/largo plazo", señaló Sabrina Corujo, research manager de Portfolio Personal.



"Hoy tener una cartera de riesgo argentino a mediano plazo sigue siendo una excelente opción, aunque hay que entender que ganancias tan fuertes como las observadas en los últimos meses, podrían no ser repetibles", agregó.